Digitalos: Jetzt bewerben für den Digital-Award!

Nach den beiden erfolgreichen Auflagen in den vergangenen Jahren suchen wir auch heuer Unternehmen und Persönlichkeiten, die in der digitalen Welt herausstechen. Das Bewerbungsformular finden Sie auf www.digitalos.at

Die Preise werden in drei Kategorien verliehen: "Digitales Start-up", "Digitale Persönlichkeit" und "Digitale Transformation". Nicht bewerben kann man sich in der Kategorie "Digitaler Pionier": In dieser Sparte wählt die hochkarätige Jury den Gewinner oder die Gewinnerin.

Bei den Start-ups kommen junge Unternehmen vor den Vorhang, die eine einzigartige Idee und ein rasch skalierbares Geschäftsmodell haben. Digitale Persönlichkeiten erreichen auf YouTube oder mit Social-Media-Kanälen andere Menschen und überzeugen diese mit ihren Inhalten. Bei der Digitalen Transformation werden jene Unternehmen ausgezeichnet, die ein analoges in ein digitales Geschäftsmodell gewandelt haben.