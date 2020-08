Digitales Sightseeing: Die 7 Instagram-Weltwunder

Es ist ein Sommer mit Schutzmaske und beschränkten Reisemöglichkeiten. Das Coronavirus veranlasst viele Urlauber dazu ihre freien Tage zu Hause zu verbringen. Das Sightseeing beim Städte-Trip muss demnach ausfallen, oder doch nicht?

Die Sightseeing-Tour wird in diesem Jahr immer häufiger in die digitale Welt verlegt. Bereits 2016 gaben etwa 84 Prozent der jungen Erwachsenen an, die Höhepunkte des Urlaubes gerne in sozialen Netzwerken zu teilen. Instagram zählt täglich mehr als 100 Millionen neue Beiträge. Eiffelturm, London Eye, Brooklyn Bridge und Co stehen somit auch digital der Besichtigung frei zur Verfügung.

Das deutsche Reisunternehmen Travelcircus hat in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Folge 1001 Sehenswürdigkeiten der Welt anhand ihrer Instagram-Beiträge analysiert und ein internationales Ranking erstellt.

Die 7 Instagram-Weltwunder

Platz eins der Wertung belegte wie in den letzten beiden Jahren der New Yorker Central Park. #centralpark ist mit nunmehr 7.3 Millionen Beiträgen der klare Favorit, gefolgt vom Eiffelturm in Paris mit 6.4 Millionen geteilten Posts.

Platz drei des Weltwunder-Rankings befindet sich ebenfalls in New York. Die weltbekannte Theaterbühne Broadway wurde 5.6 Millionen Mal auf Instagram geteilt. Auf Platz vier folgt die belebte Luxus- und Casinogegend in Las Vegas „Las Vegas Strip“.

Das #wallstreet hat im Vergleich zu 2019 ganze 600.000 Beiträge mehr, belegt den stolzen fünften Platz und verdrängt somit den sich ebenfalls in New York befindenden Time Square auf Platz sechs. Das Schlusslicht der sieben Weltwunder auf Instagram bildet der Wolkenkratzer „Burj Khalifa“ in Dubai.

Die 7 Instagram Weltwunder Bild: travelcircus.de

Top 11 in Europa

Auch in diesem Jahr stehen in Europa Bauwerke, Museen und Gebäude ganz oben in der Liste der beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Während der Pariser Eiffelturm seinen Titel bereits zum dritten Mal verteidigen kann, haben sich das London Eye und der Louvre mit Platz zwei und drei heuer vor den Big Ben gedrängt.

Die Europäer zieht es außerdem ins Grüne, unter den Top 11 finden sich nämlich vier Naturspektakel. Die türkische Region Kappadokien kämpft sich erstmals auf Platz elf des Rankings und verdrängt somit das Kolosseum in Rom. Der Nationalpark „Lake District“ im Norden Englands, der Mont Blanc an der italienisch-französischen Grenze, der Gardasee in Norditalien, sowie die „Sagrada Familia“ in Barcelona sind weiterhin beliebte Destinationen und verteidigen ihre Ränge. Bemerkenswert ist außerdem, dass Frankreich und Großbritannien die Liste bis zum achten Platz dominieren.

Das Top 11 Ranking der Sehenswürdigkeiten auf Instagram in Europa. Bild: travelcircus.de

USA und Europa an der Spitze der Top 100

Insgesamt 80 europäische und nordamerikanische Sehenswürdigkeiten befinden sich in den Top 100 der Welt. Dabei sind die USA mit 37 Sehenswürdigkeiten an der Spitze, gefolgt von dem Vereinten Königreich mit elf. Italien und Frankreich belegen mit sieben und sechs Top-Touristen-Destinationen Platz drei und vier.

Anzahl der Sehenswürdigkeiten in den Top 100 des Rankings Bild: travelcircus.de

Besonders Naturmotive erfreuen sich auf Instagram großer Beliebtheit. 41 Prozent der Fotobeiträge sind Spektakel aus einem der weltweit über 3000 Nationalparks, öffentlichen Plätzen, oder Gebirgen.

Die komplette Studie finden Sie hier.

