Digitale Helferlein, die Ihren Garten zum Blühen bringen

Es gibt kaum einen Lebensbereich, in dem sich die Digitalisierung nicht bemerkbar macht. Das gilt auch für den Garten: Automatische Bewässerungssysteme, Mähroboter für den Rasen und Wetterstationen mit App-Anbindung haben sich längst als Unterstützung für den grünen Daumen etabliert. Aktuell im Trend liegen zudem Apps, die praktische Tipps für die Gartenarbeit liefern, sowie Indoor-Geräte, die einen Hauch von Gemüsegarten sogar in die eigene Wohnung bringen. Sollten Sie bis jetzt also der Meinung gewesen sein, dass das Garteln eine rein analoge Angelegenheit ist, dann lassen Sie sich doch von unseren digitalen Gartenideen inspirieren!

Bevor Sie in den nächstgelegenen Baumarkt eilen, um Ihren Garten für das digitale Zeitalter aufzurüsten, sollten Sie sich zunächst einige grundlegende Fragen stellen.

Welche Ziele verfolge ich? Manche Geräte sind dazu da, Ihnen Arbeit abzunehmen, andere sollen Strom und andere wertvolle Ressourcen einsparen. Überlegen Sie sich vorher, was Sie erreichen möchten.

Sind die Geräte mit meinem Smartphone kompatibel? Manche Apps, die zur Steuerung smarter Geräte verwendet werden, sind nur für iOS, andere nur für Android erhältlich. Fragen Sie Ihren Händler.

Was brauche ich noch? Die meisten Geräte brauchen Strom, andere zusätzlich noch WLAN. Stellen Sie sicher, dass Ihr Garten entsprechend versorgt ist.

Indoor-Garten

Garteln ohne Garten? Warum nicht! Wenn Sie zu wenig oder gar keinen Platz für Fruchtpflanzen, Salate oder Kräuter haben, gibt es immerhin noch die Möglichkeit, die eigenen vier Wände zu begrünen. Der SmartGrow Life (ab 169 Euro) von Bosch funktioniert als hydroponisches System, das nur mit Wasser sowie Licht und gänzlich ohne Erde auskommt. Eingesetzt werden Kapseln mit verschiedenen Samen – schon sprießt es im Indoor-Garten.

SmartGrow Life Bild: Bosch

Wetterstation

Sie trauen dem Wetterbericht nicht oder möchten ganz genau wissen, wie die Temperatur direkt vor Ihrer Haustür ist? Smarte Wetterstationen messen unter anderem Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Luftdruck und liefern einen stets aktuellen lokalen Wettertrend direkt auf Ihr Smartphone. Die dazugehörigen Apps erlauben teilweise auch die Aufzeichnung von Wetterdaten. Die zweiteilige Wetterstation von Netatmo kostet 189,99 Euro, das Einzelgerät von Eve gibt es um 79,95 Euro zu kaufen.

Wetterstation von Netatmo Bild: Netatmo

Garten-Apps

Haben Sie eine Pflanze zu Hause, die Sie nicht zuordnen können? Die App PictureThis kann Abhilfe schaffen. Einfach die unbekannte Pflanze fotografieren und schon sagt Ihnen die App, worum es sich handelt. Darüber hinaus bekommen Sie Pflegetipps und Hinweise, wie oft Sie gießen sollten. Sogar Krankheiten erkennt die App. Mit einem Abo (ab 2,99 Euro) können Sie sämtliche Funktionen nutzen. Erhältlich für Android und iOS.

Die App PictureThis erkennt Pflanzen Bild: PictureThis

Mähroboter

Eines vorweg: Die Auswahl ist riesig! Zu welchem Modell Sie greifen sollten, hängt in erster Linie von der Größe Ihres Gartens und von der Beschaffenheit der Rasenfläche ab. Je nachdem variiert auch der Preis. Oft gekauft wird etwa der Worx Landroid (Bild).

Oft gekauft wird etwa der Worx Landroid Bild: Worx

Bewässerung

Zeitschaltuhren gibt es schon lange – mittlerweile lassen sich Bewässerungsventile noch bequemer per App steuern. So können Sie Ihre Pflanzen jederzeit mit Wasser versorgen, sogar wenn Sie gerade nicht zu Hause sind. Ein komplettes Set gibt es etwa von Gardena. Dieses besteht aus einem schlauen Bewässerungsventil, einem Gateway, das die Steuerung per App ermöglicht, sowie einem Sensor und kostet 269,99 Euro.

Sensor

Der Sensor misst, wie trocken oder feucht der Boden ist. Ist die Erde nach einem Niederschlag noch nicht aufgetrocknet, kann das System automatisch eine geplante Bewässerung einsparen.