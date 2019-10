Digital Days: Experten der Digitalbranche kommen nach Linz

Nachdem die Premiere der Digital Days im Vorjahr ein voller Erfolg war, gibt es nun eine Neuauflage des OÖNachrichten-Events. Am 23. und 24. Oktober stehen die Linzer Promenaden Galerien abermals ganz im Zeichen der Digitalisierung. Und die Liste der Referenten, die sich angekündigt haben, ist lang und hochkarätig.

Über Auswirkungen, Chancen und Gefahren neuer Technologien sprechen etwa Google-Österreich-Chefin Christine Antlanger-Winter, Michael Pachmajer (PwC Deutschland) oder auch der international bekannte Blockchain-Experte Julian Hosp.

Spannende Einblicke in ihre beruflichen Tätigkeiten können auch Guido Bülow (Facebook) und Bernhard Prokop (WarnerMedia London) anbieten. Franz Tretter (Hello Again) beschäftigt sich mit der "Kundenbindung 4.0" und Katrin Fischer und Veronika Wiesmayr (Multikraft) erklären, "wie man in der Google-Suche Wikipedia überholt."

Beim Vortrag von Gabriel Scurtu (WSS) und Michael Reiserer (Apinauten) geht es um ein "Facelift der Finanzbranche", und natürlich dürfen auch B2B-Vorträge wie "Leads generieren – Aufmerksamkeit gewinnen" von Kristina Knezevic (Xing Österreich) nicht zu kurz kommen.

Auch OÖN-Bloggerin Martina Mara (JKU) sowie Harald Kindermann und Andreas Auinger (FH OÖ) halten Vorträge auf der Hauptbühne.

Weitere hochkarätige Redner sind Jan Radanitsch (Smarter Ecommerce), Markus Plank (Adverserve), Stefanie Blaschke (Austrian Airlines), Gregor Höller (BFI OÖ), Anja Obermüller (Runtastic) und Christian Renner (XXXLutz).

Neu: Masterclasses

Wie schon bei der Premiere im Vorjahr wird auch heuer der Große Saal des OÖN-Forums das Herzstück der Veranstaltung sein. Hier werden die Experten ihre Erfahrungen aus der Praxis teilen und hilfreiche Denkanstöße geben.

Parallel dazu werden heuer erstmals Masterclasses angeboten. Hier können sich die Besucher zu für sie interessanten Themen weiterbilden. Ein Überblick über die Themen der Masterclasses:

Performance Video Marketing (Paul Lanzerstorfer und Robert Bogner – Pulpmedia)

(Paul Lanzerstorfer und Robert Bogner – Pulpmedia) Podcasts (Daniel Friesenecker – TheAngryTeddy.com)

(Daniel Friesenecker – TheAngryTeddy.com) Effizienter arbeiten mit Online-Tools (Michael Reiter)

(Michael Reiter) Künstliche Intelligenz (Bernhard Niedermayer – Catalysts)

(Bernhard Niedermayer – Catalysts) Online-Marketing (Robert Gmeiner – eMagnetix)

(Robert Gmeiner – eMagnetix) Snapchat-Werbung (Patrick Gatterbauer – einfachwerbung.at)

(Patrick Gatterbauer – einfachwerbung.at) Video-Marketing mit bestehendem Content (Manuel Bauer und Markus Steininger – eMagnetix)

(Manuel Bauer und Markus Steininger – eMagnetix) "Influencer oder Blender?" mit der Bloggerin Christina Tropper

mit der Bloggerin Christina Tropper "Social Media als SEO-Boost" (Markus Huber – SMC)

OÖN Digital Days

Am 23. und 24. Oktober im OÖNachrichten-Forum. Nur noch 50 Restkarten verfügbar! Infos und Programm auf

digitaldays.nachrichten.at