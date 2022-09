Digital Days 2022: Total digital im Herzen von Linz

Wer einzigartige Einblicke in die Welt der Digitalisierung erhalten will, sollte sich den 28. und 29. September rot im Kalender anstreichen. Denn bei der fünften Auflage der Digital Days der OÖNachrichten sprechen wieder zahlreiche Experten aus dem Digitalbereich über Themen wie digitale Transformation für Unternehmen, Onlinemarketing und E-Commerce. Veranstaltungsort ist das OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz.

Karten für beide Tage sind um 299 Euro online erhältlich. Ein Studententicket kostet 99 Euro. Neben den spannenden Vorträgen und Workshops ist das Mittagessen in den Promenaden Galerien inkludiert. Alle Vortragenden und ihre Themen finden Sie auf digitaldays.nachrichten.at. Eine Auswahl lesen Sie hier: