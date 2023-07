Diensthandy im Urlaub: Was erlaubt ist und wo mögliche Gefahren lauern

Für viele gehört das Telefonat per Diensthandy auch im Urlaub dazu.

Die Nutzung von Diensthandys im Urlaub ist aber ein heikles Thema – und wirft viele Fragen auf. Die OÖN versuchen, die wichtigsten zu beantworten. Darf ich das Diensthandy in den Urlaub mitnehmen? Das kommt darauf an. Wenn der Arbeitgeber das Handy ausschließlich zur dienstlichen Nutzung überlassen hat, dann hat es im Urlaub nichts verloren. Es gibt aber eine Ausnahme: Wenn ein Arbeitnehmer in Rufbereitschaft zur Verfügung stehen muss, sollte er auch das Diensthandy im Urlaub parat