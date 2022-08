Die Spiele-Highlights der Gamescom 2022

Noch bis Sonntag findet die Gamescom, die größte Messe für Computer- und Videospiele, statt. Nach zwei Jahren ohne Publikum tummeln sich heuer erstmals wieder Hunderttausende Spiele-Enthusiasten in Köln. Ein Überblick über die Weltpremieren und Neuankündigungen der Gamescom.

Return to Monkey Island: Lang war die Wartezeit, nun geht aber alles ganz schnell. Bereits am 19. September kehrt der junge Pirat Guybrush Threepwood zurück auf unsere Bildschirme – genauer gesagt auf jene von Windows-PC und Mac (Steam) sowie Nintendo Switch. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Der sechste Teil der kultigen Monkey-Island-Reihe vom Entwicklerstudio Terrible Toybox knüpft inhaltlich an das 1991 erschienene Monkey Island 2 an.

The Lords of the Fallen: Für das 2014 erschienene Lords of the Fallen wurde noch im selben Jahr eine Fortsetzung angekündigt. Fast acht Jahre später steht nun endlich fest: 2023 erscheint Teil zwei für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S. Die Geschichte knüpft an den ersten Teil an, die Spielwelt soll dabei mehr als fünfmal so groß sein. Neu ist das Entwicklerstudio: Zum Zug kommt Hexworks, ein Ableger von CI Games.

Dune: Awakening: Einen zumindest optisch beeindruckenden Trailer hat das norwegische Entwicklerstudio Funcom bei der Gamescom vorgelegt. Bekannt ist bisher allerdings nur, dass es sich bei dem Spiel um ein MMO-Spiel (Massen-Mehrspieler-Online-Spiel) handelt. Ein Veröffentlichungstermin wurde nicht genannt.

Dead Island 2: Elf Jahre ist es her, dass der Entwickler Techland eine paradiesische Urlaubsinsel in ein Zombie-Reich verwandelte. Lange ließ der angekündigte zweite Teil auf sich warten. Und weil über die Jahre dreimal das Entwicklerstudio gewechselt wurde (aktuell sind die Deep Silver Dambuster Studios mit der Produktion betraut), glaubten viele Fans des Survival-Shooters schon nicht mehr an eine Fortsetzung. Nun steht fest: Ab 3. Februar 2023 darf auf PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS 4 und PS 5 im virtuellen Los Angeles auf die Zombiejagd gegangen werden.

Lies of P: Wir steuern die Puppe Pinocchio und helfen ihr dabei, ein richtiger Mensch zu werden – unter anderem mit Lügen. Was nach einem harmlosen Abenteuer klingt, entpuppt sich als düsteres Action-Rollenspiel aus dem Hause Round8 mit kreativer Geschichte und ausgefallenen Ideen. 2023 soll Lies of P für Playstation 5, PC und Xbox Series X/S erhältlich sein.

Hogwarts Legacy: Noch ein Action-Rollenspiel, diesmal in Kombination mit Harry Potter und jeder Menge dunkler Magie. Am 10. Februar soll es für Nutzer von PS 5, PS 4, Xbox Series X/S und PC so weit sein.

Weiters wurden auf der Gamescom vorgestellt (Auswahl):