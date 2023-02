MWC: Am Montag beginnt Europas wichtigste Mobilfunkmesse

Als traditionelle Standortbestimmung für die Smartphone-Branche gilt jedes Jahr der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Nächsten Montag, 27. Februar, beginnt Europas wichtigste Mobilfunkmesse. Sie dauert bis Donnerstag, 2. März.

2020 war der MWC eine der ersten Publikumsmessen weltweit, der der Corona-Ausbruch einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Damals musste der Veranstalter GSMA die Messe absagen, heuer rechnet man mit 80.000 Teilnehmern und 2000 Ausstellern. Das wären deutlich mehr als im Vorjahr, als 61.000 Besucher nach Barcelona kamen.

Allerdings ist das Rekordniveau aus dem Vor-Corona-Jahr nach wie vor in weiter Ferne. 2019 waren es 109.000 Teilnehmer. Die Ticketpreise beginnen heuer bei 878 Euro, eine Online-Teilnahme ist für 548 Euro möglich.

Inhaltlich wird auch heuer allerlei neue Technik erwartet, die den Fortschritt der nächsten Jahre dominieren wird. Zu den wichtigsten Themen gehört gemäß den Veranstaltern weiter 5G, allerdings wechselt der Fokus hier von der Technik zunehmend auf die Anwendungsszenarien. Entsprechend kommen einige prominente Hauptredner wie die Chefin des Energieversorgers Vattenfall, Anna Borg, oder der Konzernchef der Reederei Maersk, Vincent Clerc, auch nicht aus der Mobilfunkwelt.

Auch Augmented-Reality-Brillen (erweiterte Realität) von ZTE, ein 5G-Mast von Vodafone im Miniformat sowie neue Smartphones der Hersteller Realme, Honor oder Xiaomi sind zu erwarten. Mit dabei auf der Messe sind auch die Branchengrößen Google, Samsung, Orange und viele mehr.

Identifikation von Haustieren

Mit einer neuen App prescht der südkoreanische Hersteller Petnow in Barcelona vor. Das Unternehmen will Hunde und Katzen anhand von Gesichtsmerkmalen identifizieren. "Wir vertrauen darauf, dass sich die App als Ergänzung für Mikrochips, Anhänger und Halsbänder durchsetzen kann, da die biometrischen Informationen der Tiere dauerhaft und für jedes einzelne Tier einzigartig sind", sagte Petnow-Chef Jesse Joonho Lim. In Europa ist die App vorerst in Spanien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien verfügbar.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner