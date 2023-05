"Das Smartphone ist das Schweizer Messer unseres Lebens"

Fragt man die Menschen in Österreich, was sie mit dem Smartphone machen, werden der Chatdienst WhatsApp (87 Prozent), das Fotografieren (83 Prozent) und die Weckerfunktion (68 Prozent) am häufigsten genannt. Nur zwei Prozent gaben an, das Handy nur zum Telefonieren zu verwenden. Das zeigte kürzlich eine Befragung des Forum Mobilkommunikation (FMK).

"Das Smartphone ist das Schweizer Messer unseres modernen Lebens", sagte FMK-Geschäftsführerin Margit Kropik. Telefoniert wird mehr als vor Corona.

Nach einem coronabedingten Rekord im Jahr 2020 sind die Gesprächsminuten zwar wieder zurückgegangen, lagen 2022 mit 23,7 Milliarden aber um 1,4 Milliarden Minuten vor dem der Zeit vor Corona (2019). Grund dafür sei der Trend zu mehr Homeoffice, der die Leute auch für die Arbeit zum Smartphone greifen lasse. Auch die Zahl der aktiven SIM-Karten stieg von 20,8 Millionen im Jahr 2021 auf 24 Millionen im Vorjahr, was auch mit einer stetig steigenden Anzahl von SIM-Karten in Tablets und Laptops zu tun habe, so FMK-Präsident Volker Libovsky.

Bankgeschäfte und Navigation

Neben WhatsApp, für Fotos und als Wecker nutzen die Menschen ihr Smartphone auch, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen (64 Prozent), SMS zu versenden oder zu empfangen (ebenfalls 64 Prozent), zur Navigation oder als Routenplaner sowie als Organizer, Kalender bzw. für E-Mails (je 61 Prozent), ergab die Umfrage unter 500 Personen, die im März durchgeführt wurde. Eine vergleichbare Umfrage aus 2017 zeigt, dass die Nutzung in allen Bereichen zugelegt hat bzw. das Smartphone nun für Dinge verwendet wird, für die es damals noch nicht genutzt wurde. Darunter fallen Online-Banking, Facebook, eGovernment, Handysignatur, Instagram, Bezahlen sowie Parkscheine via Handy kaufen.

Bei so viel Handynutzung ist auch das mobile Datenvolumen riesig: Das via Mobilfunknetze übertragene Datenvolumen betrug im vergangenen Jahr 4,061 Milliarden Gigabyte (GB) nach 3,824 Milliarden davor. Vor zehn Jahren, kurz vor der Einführung von LTE, lag es bei 72,8 Millionen GB.

Viel Geld für den 5G-Ausbau

Österreichs Mobilfunknetzbetreiber erzielten 2022 einen Umsatz von 3,375 Milliarden Euro, gegenüber dem Jahr davor war das nur ein Plus von rund drei Prozent. Die Branche investierte in Summe 881 Millionen Euro. Bis 2030 rechnet das Forum Mobilkommunikation mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von weiteren drei Milliarden Euro. Viel davon fließe in den 5G-Ausbau. Von den derzeit aktiven 18.500 Mobilfunk-Standorten in Österreich sei die Hälfte mit 5G-Systemen ausgestattet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper