Mafia, Dune, Civilization: Die Spiele-Neuheiten der Gamescom

In Köln geht noch bis Sonntag die größte Computerspiele-Messe der Welt über die Bühne. Mehr als 1400 Aussteller aus 64 Ländern präsentieren Neuheiten. Es herrscht große Hoffnung, dass die Messe der Branche neuen Rückenwind verleihen kann. Immerhin hat diese mit ihrem ersten Umsatzrückgang seit längerer Zeit zu kämpfen. Im ersten Halbjahr 2024 habe der Umsatz für Games in Deutschland bei rund 4,3 Milliarden Euro gelegen und damit sechs Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum, teilte der Branchenverband Game mit. Eingerechnet sind Computer- und Videospiele sowie Hardware und Onlinedienste.

Besonders die Nachfrage nach Hardware - also Konsolen, Gaming-PCs und anderem Zubehör - schwächelte, es ging hier um 18 Prozent auf 1,18 Mrd. Euro bergab. Mit Games wurde in Deutschland im ersten Halbjahr 2024 ein Umsatz von 2,59 Mrd. Euro verbucht und damit 4 Prozent weniger als zuvor. Bei den für vernetztes Spielen wichtigen Online-Services für Gaming ging es hingegen weiter steil nach oben. Hier gab es eine Steigerung um 25 Prozent auf 0,52 Mrd. Euro.

In den Corona-Jahren 2020 und 2021 war es in Deutschland beim Umsatz jeweils zweistellig nach oben gegangen, diese Zeit war eine Art Sonderkonjunktur für die Branche: Die Menschen hatten viel Zeit, um daheim zu spielen. Danach normalisierte sich die Nachfrage. 2023 ging es noch um beachtliche sechs Prozent nach oben. Damals erschienen erstaunlich viele Blockbuster-Spiele dicht nacheinander, da sich deren Entwicklung in der Pandemie verzögert hatte. Hinzu kam, dass Konsolen und andere Hardware endlich wieder ausreichend in den Läden zu haben waren - vorher hatten Lieferprobleme zu Engpässen geführt.

So ein Nachholeffekt spülte Anfang 2023 ebenfalls zusätzliches Geld in die Kassen. Diese beiden positiven Wachstumstreiber - also das große Angebot an neuen Blockbuster-Games und das Ende der Hardware-Engpässe - fielen im Jahr 2024 weg, daher schwächte sich das Geschäft ab. Ohnehin ist die Games-Branche derzeit etwas unter Druck. Die gestiegenen Zinsen und höheren Personalkosten haben weltweit Investoren verschreckt, einige Studios haben dichtgemacht oder zumindest Jobs gestrichen.

Spiele-Neuheiten im Überblick

"Wir haben eine Wachstumsdelle", sagte Verbandsgeschäftsführer Felix Falk über die negativen Halbjahreszahlen, zeigte sich dabei aber zuversichtlich: "Der Games-Markt wird nicht lange im Rückgang bleiben." Neue Spiele könnten den Absatz ankurbeln. Zahlreiche davon wurden im Zuge der Gamescom vorgestellt – hier eine Auswahl.

Dune: Awakening: Spieler müssen auf dem Wüstenplaneten Arrakis überleben und mit extremer Hitze und Sandwürmern zurechtkommen. In der offenen Spielwelt des Multiplayer-Online-Adventure heißt es, sich eine starke Basis zu bauen und Allianzen zu schließen.

Anfang 2025 (PC), später auch für PS5 und Xbox Series, Herausgeber: Funcom

Dune: Awakening Bild: APA/AFP/INA FASSBENDER

Indiana Jones und der große Kreis: Indy feiert sein Videospiel-Comeback und kämpft in den 1940er-Jahren gegen Nazis. Das Adventure-Spiel soll an frühere Titel wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis erinnern, auch wenn der schwedische Entwickler MachineGames den Titelhelden seine Rätsel in der Ego-Perspektive lösen lässt.

9. Dezember 2024 (PC, Xbox Series), Frühjahr 2025 (PlayStation 5), Herausgeber: Bethesda Softworks

Indiana Jones und der große Kreis

Civilization VII: Neuer Teil für einen echten Strategiespiel-Klassiker – fast 25 Jahre nach dem Erstlingswerk plant Entwickler Firaxis Games aber grundlegende Änderungen wie die Einführung eines Zeitaltersystems und den damit einhergehenden Wechsel der Zivilisation.

11. Februar 2025 (Windows, macOS, Linux, PS4/5, Xbox Series, Switch), Herausgeber: 2K Games

Civilization VII

Mafia: The Old Country: Die erfolgreiche Mafia-Reihe bekommt ein Prequel. Im neuesten Action-Adventure können die Anfänge der italienischen Mafia im Sizilien um 1900 nachempfunden werden. Nick Baynes, Präsident des Entwicklerstudios Hangar 13, verspricht eine "tiefgründige Geschichte mit dem klassischen Mafia-Film-Feeling".

2025 (PS5, Xbox Series, PC), Herausgeber: 2K Games

Masters of Albion: Der Auftritt von Peter Molyneux, streitbarer Entwickler und Erfinder der Göttersimulationen, war eine der Überraschungen der Gamescom. Im Gepäck hatte er ein Spiel, das an Titel wie Fable oder Black & White erinnert und gleichermaßen albern wie spannend klingt. Während tagsüber die eigene Siedlung aufgebaut wird, muss diese bei Nacht gegen Monster verteidigt werden.

Termin unbekannt (PC, macOS), Herausgeber: 22Cans

Masters of Albion

Weitere Neuvorstellungen: Borderlands 4 (Shooter, erscheint 2025), Call of Duty: Black Ops 6 (Shooter, 25. Oktober), Diablo 4: Vessel of Hatred (Erweiterung, 8. Oktober), Kingdom Come: Deliverance II (Mittelalter-Rollenspiel, 11. Februar 2025), Batman: Arkham Shadow (exklusiv für Meta Quest 3, Oktober), Monster Hunter Wilds (Action-Rollenspiel, 2025), Lost Records: Bloom & Rage (Adventure, Februar/März 2025), Dying Light: The Beast (Horror-Adventure, Termin unbekannt).

