Das Potenzial von KI ist enorm, aber können wir ihr vertrauen?

Der Psychologe und Neurowissenschafter Frank Kruger von der George Mason University in Halifax (Virginia, USA) gilt als einer der weltweit führenden Forscher zur Frage: Wie entsteht Vertrauen im Gehirn? Antworten darauf legte der gebürtige Deutsche kürzlich im Digitalisierungszentrum an der FH OÖ am Campus Steyr vor, wo man zu einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion zum Thema "Vertrauen in künstliche Intelligenz" geladen hatte.