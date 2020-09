Das kann das neue Android 11

Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Nach zehn Versionen und zwölf Jahren auf dem Markt ist Android das meistverbreitete Betriebssystem für Handys. All diese Erfahrung nutzt Google, um Android in seiner elften Ausgabe in etlichen Details zu verbessern, ohne dabei allzu viel über den Haufen zu werfen. Die hauseigene Experimentierfreudigkeit, die dem Suchgiganten viele tolle Innovationen aber auch Verschlimmbesserungen beschert hat, wurde im Zaum gehalten.

Was ist also neu? Viele Änderungen gibt es bei den Benachrichtigungen. So werden einzelne Chat-Konversationen voneinander getrennt und nicht mehr als Block dargestellt. Dazu kann der Nutzer wichtige Konversationen markieren, die dann auf dem Sperrbildschirm verfügbar sind und sich auf Wunsch sogar im Nicht-Stören-Modus per Benachrichtigungston bemerkbar machen. Dies kann auch individuell per App eingestellt werden. Generell wurde die Kontrolle, welche Benachrichtigungen wie aufdringlich sein dürfen, vereinfacht.

Bei Facebook abgeschaut

Punkto Chat-Apps hat sich Google zudem die Chat Heads vom Facebook Messenger abgeschaut. Diese "Bubbles" können nun für alle Chat-Apps aktiviert werden und werden über allen anderen Apps platziert. So bleiben die wichtigsten Konversationen immer auf dem Bildschirm verfügbar.

Zuwachs gibt es im Power-Menü, das sich aktiviert, wenn der Nutzer das Gerät ausschalten will. Neben den Ausschalt- und Neustart-Optionen wurden eine Smart-Home-Kontrolle und Bezahloptionen fürs Handy hinzugefügt. Auch die Medienkontrolle hat sich verändert. Diese ist nun keine normale Benachrichtigung mehr, sondern wie bei iOS in den Schnelleinstellungen verankert. Dort kann der Nutzer nun das Ausgabegerät wechseln – praktisch etwa bei angeschlossenem Bluetooth-Lautsprecher.

Achillesferse Vielfalt

Wann landet nun Android 11 auf Ihrem Handy? Diese Frage ist schwierig zu beantworten und ist Androids Achillesferse. Anders als bei Apples exklusivem iOS wird Android von etlichen Herstellern verwendet und muss vor der Aktualisierung noch von diesen an die eigenen Geräte angepasst werden. Dies dauert oft Wochen, meist sogar Monate. Besitzer von Geräten, die älter als zwei Jahre sind, schauen in vielen Fällen ganz durch die Finger. Zumindest gibt es diesmal neben den Google-Pixel-Handys, die das Update wie immer sofort bekommen, auch einige Hersteller, die ebenso am ersten Tag ausliefern können. Dies sind die chinesischen Hersteller OnePlus, Xiaomi, Oppo und Realme.