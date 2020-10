Das Kamera-Fernrohr

TOKIO. Kompaktkameras haben es schwer, seit sie von Smartphones überholt wurden. Einzig beim Zoom haben sie noch die Nase vorne. In diese Kerbe schlägt Canon und hat mit der "Powershot Zoom" am Mittwoch eine neue Kamera präsentiert, die mit ihrem ungewöhnlichen Formfaktor auf sich aufmerksam macht. Das kleine Gerät wird wie ein Fernrohr verwendet und ist mit einem Drittelzoll-Sensor mit 12-Megapixel-Auflösung ausgestattet. Die Lichtstärke ist mit f/5.6-6.3 nicht überragend, die Bildqualität steht aber laut Canon nicht im Vordergrund. Vielmehr will man Nutzern einen verhältnismäßig günstigen Gucker mit Foto- und Videofunktion bieten und aktive Menschen wie Wanderer oder Besucher von Sportveranstaltungen ansprechen.

Ende November soll die Kamera erhältlich sein, der Preis liegt bei 329,99 Euro.