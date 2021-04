Corona-Pandemie verlieh heimischem Onlinehandel einen kräftigen Schub

Nicht viele Branchen gehören zu den Nutznießern der mehr als ein Jahr andauernden Coronakrise. Der Onlinehandel zählt aber definitiv dazu. Das belegen aktuelle Zahlen der Handelsverbände aus Österreich, Deutschland und der Schweiz auf Basis von Verbraucher- und Firmenumfragen.

Alle drei Länder zusammen kamen demnach im Vorjahr auf ein konsolidiertes Volumen von mehr als 100 Milliarden Euro im Onlinehandel. Im deutschsprachigen E-Commerce wurde mehr umgesetzt als in jedem anderen Sprachraum in Europa. In Frankreich waren es etwa 46,4 Milliarden Euro, in England 82,6 Milliarden Euro. Der Abstand zum größten Markt in den USA ist freilich noch respektabel: Zusammen bringen es die deutschsprachigen Märkte auf ein Viertel des E-Commerce-Warenumsatzes in den USA.

Dabei profitierten Österreich, Deutschland und die Schweiz allesamt davon, dass mehr Menschen ihren Alltag in den eigenen vier Wänden verbrachten und der stationäre Handel mehrere Wochen und Monate geschlossen bleiben musste. Online gaben die Österreicher 8,5 Milliarden Euro aus, die Schweizer 11,84 Milliarden Euro, die Deutschen 83,3 Milliarden Euro. Prozentual am stärksten fiel das Wachstum bei unseren eidgenössischen Nachbarn aus, mit einem Plus von 27,9 Prozent. In Österreich wuchs der Onlinehandel um 17,4 Prozent, in Deutschland um 14,6 Prozent.

Unterschiede zwischen Ländern

"Diese Zahlen zeigen, dass E-Commerce überall der Motor für den Handel ist. Noch gar nicht enthalten sind hier zahlreiche online eingekaufte Dienstleistungen wie etwa Reisen oder Events; ebenso wenig der viel größere E-Commerce zwischen Unternehmen", sagt Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh).

Unterschiede stellen die Handelsverbände beim Einkaufsverhalten fest. Dies manifestiere sich etwa beim Lebensmitteleinkauf im Internet. Während die Schweizer im Durchschnitt rund 175 Euro hinlegten, kamen die Österreicher auf 78 Euro und die Deutschen auf 33 Euro. In allen drei Ländern hatte der Lebensmittelhandel während der Coronakrise nie geschlossen.

Während Lebensmittel in Deutschland online kaum gekauft werden, ist Mode die beliebteste Kategorie, noch vor Haus- und Heimelektronik. In der Schweiz ist es laut Angaben des Handelsverband.swiss genau umgekehrt.

Rainer Will, Geschäftsführer des heimischen Handelsverbandes, kommentiert die Entwicklungen so: "Die Pandemie hat den E-Commerce hierzulande noch weit stärker befeuert als in Deutschland. Mittlerweile shoppen alle Altersklassen im Internet, und das wird auch nach Corona so bleiben. Der Trend zum regionalen Einkauf hält ebenfalls an. Das ist eine große Chance für Webshops der Dachregion, mit europäischer Qualität zu überzeugen."

Österreicher fühlen sich sicher

Auch die Verantwortlichen des heimischen E-Commerce-Güterzeichens haben kürzlich eine Studie zum Onlinehandel erstellt. Demnach fühlen sich 92 Prozent der Österreich, die online einkaufen, dabei sicher. Negative Erfahrungen habe es vor allem bei Mindestbestellwerten, hohen Versandkosten und überschrittener Lieferzeit gegeben, sagt Thorsten Behrens, Geschäftsführer des E-Commerce-Gütezeichens. Er rät trotzdem, beim Kauf im Internet vorsichtig zu sein.

