Chinas Tech-Riesen im Schwitzkasten der Regierung

In China geht die Sorge um. Und damit ist nicht nur die grassierende Delta-Variante gemeint, sondern auch die Regulierungsoffensive der Regierung um Präsident Xi Jinping. Denn der Machthaber zieht die Daumenschrauben in vielen Bereichen an: Das trifft vor allem den Bildungssektor, die Immobilienbranche und die Internetkonzerne.