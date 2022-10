Seit 2020 gibt es die App BeReal bereits, bisher blieb sie aber unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit. Richtig in Schwung kam die App mit dem heurigen Jahr, im Sommer war sie bereits Nummer eins bei den Downloads in den USA. Hierzulande liegt die App hinter TikTok auf Platz zwei. "Authentische Momente" verspricht die "ungesteuerte Plattforum" und positioniert sich so bewusst gegen die geschönten Bilder und Videos, die sich auf Instagram und Co finden. BeReal funktioniert anders als