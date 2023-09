"Bei Handys ist die Kamera Kaufmotiv Nummer eins, noch vor dem Preis"

"Kleiner Reis" bedeutet der Name des Unternehmens Xiaomi übersetzt. 2010 von einer Handvoll Informatikern und Ingenieuren in China gegründet, hat der Technologiekonzern mittlerweile mehr als 32.000 Beschäftigte weltweit und führt etwa 2000 Produkte im Sortiment. In Österreich sind die Dimensionen freilich wesentlich kleiner: 250 Produkte gehen über den Ladentisch, davon 80 Smartphones. Trotzdem gebe es noch viel Wachstumspotenzial, sagt Xiaomis Österreich-Chef Tibor Wagner im Interview.