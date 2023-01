Auto ohne Armaturenbrett, Fernseher ohne Kabel und Schloss ohne Schlüssel

Der Roboterhund Dog-E passt sich an den Besitzer an.

Tiefstapelei und Las Vegas: An diese Kombination dachte in den vergangenen Jahren bei der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik, der CES (Consumer Electronics Show), in der US-Glücksspielmetropole keiner. Zu pompös und zu facettenreich waren die Entwicklungen, die die Hersteller präsentierten, zu sehr lechzte die Branche nach neuen Produkten, die traditionell den Weg ins Technik-Jahr ebnen.