Auch ohne MWC: Smartphone-Hersteller zeigen ihre Neuheiten

Eigentlich hätten sich viele Smartphone-Hersteller in den vergangenen Tagen gerne beim Mobile World Congress (MWC) in Barcelona getroffen, um dort ihre Produktneuheiten vorzustellen. Doch wegen der Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus war der MWC vor zwei Wochen abgesagt worden. Ihre neue Hardware wollten die Hersteller natürlich trotzdem herzeigen – und etliche taten dies mit Online-Präsentationen.

Nicht so Huawei: Die Chinesen beharrten auf ihrer Pressekonferenz in Barcelona. Was Huawei zu zeigen hatte, war dann auch durchaus sehenswert. Besonders das Falt-Smartphone Mate XS zog erwartungsgemäß viele Blicke auf sich. Der erste Eindruck: Die technische Ausstattung ist überragend, der Preis mit 2500 Euro aber auch ganz schön stolz. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Huawei mit der US-Regierung im Clinch liegt und bei neuen Handys die Google-Apps und den Playstore nicht mehr installieren darf. Das Vorgängermodell Mate X war noch um 200 Euro billiger. Die Hoffnung, dass Falt-Telefone leistbarer werden, bleibt vorerst ein frommer Wunsch.

Ebenfalls nicht in die kostengünstige Kategorie fällt Sonys neues Flaggschiff Xperia 1 II (1200 Euro). Dafür dürfte das neue Modell ein deutliches Upgrade gegenüber dem Vorgänger darstellen. Vor allem die Kamera macht einen sehr guten Eindruck, und auch eine Überraschung hat Sony zu bieten: Der Kopfhöreranschluss, der beim Xperia 1 gefehlt hatte, feiert ein Comeback. Wer dennoch nicht so viel ausgeben will, ist mit dem Mittelklasse-Modell Xperia 10 II (369 Euro) wohl besser beraten.

Ein neues Modell schickt auch der weltweit aufstrebende chinesische Hersteller Xiaomi ins Rennen: Das Mi 10 (530 Euro in China) und das Mi 10 Pro (670 Euro) sind trotz ihrer tadellosen technischen Ausstattung wesentlich günstiger zu haben als die Top-Modelle von Huawei, Samsung und Co.

Gute Qualität zum (vergleichsweise) günstigen Preis möchte auch der ebenfalls aus China stammende Hersteller Realme bieten. Das dürfte mit dem neuen X50 Pro 5G (ab 599 Euro) durchaus gelingen. Und ein besonderes Highlight kommt vom Berliner Start-up Carbon Mobile, das Smartphones aus Kohlenstofffaser entwirft. Das erste (Konzept-)Handy, das nun auf den Markt kommt, ist das Carbon 1 MKII, das weniger mit Leistung, dafür mit einem Gewicht von nur 125 Gramm überzeugt.

Technische Daten

Realme X50 Pro

Abmessung: 159 x 74,2 x 8,9 mm

Display: 6,44 Zoll Super AMOLED, 1080 x 2400 Pixel, 409 ppi

Betriebssystem: Android 10.0, realme UI 1.0

Chip: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865

Speicher: 128 GB, 6 GB RAM

Akku: 4200 mAh Li-Po

Kamera: 64 MP f/1.8, 12 MP f/2.5, 8 MP f/2.3, 2 MP B/W f/2.4

Preis: ab 599 Euro



Huawei Mate XS

Abmessung: 161,3 x 78,5 x 11 mm (zusammengefaltet)

Display: 8 Zoll OLED, 2200 x 2480 Pixel, 414 ppi

Betriebssystem: Android 10.0, EMUI 10.0

Chip: HiSilicon Kirin 990 5G

Speicher: 512 GB, 8 GB RAM

Akku: 4500 mAh Li-Po

Kamera: 40 MP f/1.8, 8 MP f/2.4, 16 MP f/2.2, TOF 3D

Preis: 2499 Euro



Carbon 1 MK II

Abmessung: 153,5 x 74 x 6,3 mm

Display: 6 Zoll AMOLED, 2160 x 1080 Pixel

Betriebssystem: Android 10

Chip: MediaTek P90

Speicher: 128 GB, 8 GB RAM

Akku: 3050 mAh

Kamera: 16 MP Dualkamera

Preis: 799 Euro, erhältlich ab Sommer 2020



Sony Xperia 1 II

Abmessung: 165,1 x 71,1 x 7,6 mm

Display: 6,5 Zoll AMOLED

Betriebssystem: Android 10.0

Chip: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865

Speicher: 256 GB, 8 GB RAM

Akku: 4000 mAh, Li-Po

Kamera: 12 MP f/1.7, 12 MP f/2.4, 12 MP f/2.2, 0.3 MP TOF 3D

Preis: 1199 Euro



Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Abmessung: 162,6 x 74,8 x 9 mm

Display: 6,67 Zoll Super AMOLED, 1080 x 2340 Pixel, 386 ppi

Betriebssystem: Android 10.0, MIUI 11

Chip: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865

Speicher: 256 GB, 8 GB RAM

Akku: 4500 mAhLi-Po

Kamera: 108 MP f/1.7, 8 MP f/2.0, 12 MP f/2.0, 20 MP f/2.2

Preis: etwa 670 Euro



Alle angegebenen Daten und Preise beziehen sich auf die jeweiligen Einstiegsmodelle.