Wie viel kostet eigentlich eine App für Smartphones oder Tablets? Und was braucht sie, damit sie auf Dauer nicht nur überleben, sondern auch gewinnbringend sein kann? Mit diesen Fragen sind hauptsächlich Unternehmer konfrontiert, die den Schritt in Richtung eigene App wagen wollen. Die Antworten weiß Paul Dyrek, Geschäftsführer des österreichischen Software-Entwicklers DeineSeite: "Wir haben schon Apps für 7000 Euro gemacht." In der Regel bewege sich der Preis, so Dyrek, aber bei rund 30.000