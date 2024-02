Apple soll 500 Millionen Euro schwere Strafe in der EU drohen

Bild: (APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/SPENCER PLATT)

Die genaue Höhe wolle die EU-Kommission im März bekanntgegeben, berichtete die "Financial Times" am Sonntag unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Die Kommission hatte Apple im vergangenen Jahr vorgeworfen, den Wettbewerb auf dem Musik-Streaming-Markt durch Regeln in seinem App-Store zu verzerren.

Die Europäische Kommission und Apple lehnten den Angaben zufolge eine Stellungnahme zu dem Zeitungsbericht ab.

