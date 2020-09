Apple kündigt "Special Event" an - Spekulation um neue iPhones

Zumindest lud der US-Technologiekonzern am Dienstag für diesen Termin zu einer Online-Veranstaltung ein, die von seiner Zentrale in Cupertino im Bundesstaat Kalifornien im Internet übertragen werden soll. Details dazu nannte das Unternehmen wie so häufig vor der Präsentation neuer Produkte nicht.

Apple stellt gewöhnlich seine neuen iPhones, iPads und Watches im September vor. Im Juli hatte der Konzern allerdings vor Verzögerungen bei den Auslieferungen von einigen Wochen wegen Folgen der Corona-Krise gewarnt.