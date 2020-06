Apple baut eigene Prozessoren für Macs

Gerüchteweise arbeitet Apple bereits seit Jahren an eigenen Prozessoren für seine Laptops und Computer. Schließlich erzeugt das Unternehmen auch eigene Chips für iPhone und iPad, die zu den schnellsten Prozessoren im Mobil-Bereich zählen. Vor der WWDC, Apples jährlicher Konferenz für Entwickler, die heuer am 22. Juni beginnt, häufen sich nun die Berichte, dass sich Apple tatsächlich von Intel-Prozessoren verabschiedet. Seit Steve Jobs 2005 angekündigt hatte, dass man sich von PowerPC verabschiede, kommen in Macs und MacBooks nur noch Intel-Prozessoren zum Einsatz.

Wie die Nachrichtenplattform Bloomberg berichtet, soll Apple bereits auf der WWDC eigene Prozessoren für die kommenden Mac-Modelle vorstellen. Als Basis dient der neue A14-Prozessor, der in den nächsten iPhone-Modellen zum Einsatz kommen wird. Bloomberg räumte allerdings ein, dass die Vorstellung der eigenen Prozessoren durch die Coronakrise nach hinten verschoben werden könnte. Die ersten Macs mit den neuen Chips sollen aber auf jeden Fall schon nächstes Jahr auf den Markt kommen.

Grund für Apples Eigeninitiative ist die Unzufriedenheit mit Intel-Chips, deren Leistungsentwicklung in den vergangenen Jahren eher bescheidene Fortschritte gemacht hat. Im Vergleich dazu haben mobile Prozessoren rasante Entwicklungssprünge hinter sich und sollen nun so weit sein, ihre Desktop-Kollegen überholen zu können. Besonders MacBooks könnten von den kompakten und weniger leistungshungrigen Handy-Chips profitieren.