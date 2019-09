Android 10: Dunkle Zeiten für das Google-Betriebssystem

Mit Android 10 ist am Dienstag die neueste Version des meistgenutzten Handy-Betriebssystems der Welt erschienen. Google bringt damit eine Vielzahl an neuen Funktionen. Am prominentesten ist das "Dark Theme", das dem System und allen Google-Apps einen schwarzen Hintergrund verpasst. Das schont die Augen und erhöht die Akku-Laufzeit. Damit war man schneller als Apple, das seinen Dark Mode mit iOS 13 Ende September einführen wird. Langsamer als Apple war man bei der Gestensteuerung, die nun als alternative Bedienungsmethode statt der klassischen Drei-Tasten-Navigation unter dem Bildschirm zur Verfügung steht. Dies ist nötig, da aufgrund der stetig wachsenden Bildschirme viele Geräte keinen Platz mehr für Bedienelemente unterhalb des Displays haben. Meist werden diese Buttons nun auf dem Display dargestellt, nehmen dort aber Platz in Anspruch, der sonst für Inhalte zur Verfügung stünde. Mit den Gesten werden diese Buttons jetzt auf Wunsch ersetzt: Nach oben wischen bringt den Nutzer zum Home-Bildschirm und öffnet dort die App-Übersicht. Die Ansicht der laufenden Apps wird mit einem horizontalen Wischen über das untere Ende des Bildschirms geöffnet, die Zurück-Funktion wird durch einen Wisch vom rechten oder linken Bildschirmrand beginnend ausgelöst.

Leider werden viele Nutzer erst nächstes Jahr oder später in den Genuss der neuen Funktionen kommen, da viele Hersteller und Betreiber das System noch an ihre Bedürfnisse anpassen müssen, bevor sie es an ihre Nutzer weitergeben. Immerhin integriert Google nun bei allen Neugeräten ab Android 10 eine Funktion, um Sicherheits-Updates direkt über den Play Store ausliefern zu können. Das ist ein wichtiger Schritt bei derart langen Vorlaufzeiten.