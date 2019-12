Alexa, Siri und Co. wollen nur das Beste für uns  oder?

Dialoge mit dem eigenen Handy zu führen, war für viele Menschen noch vor wenigen Jahren unvorstellbar. Und während sich mancher bis heute nicht mit dieser Vorstellung anfreunden konnte oder seine Geräte nach wie vor lieber auf die herkömmliche Weise bedient, haben sich Alexa, Google Assistant, Siri und Co. immer mehr in unserem Alltag breitgemacht.

Nicht sehr förderlich war da die Aufregung um aufgezeichnete Dialoge im April des heurigen Jahres. Der Finanzdienst Bloomberg hatte enthüllt, dass Mitschnitte von Unterhaltungen mit Alexa von Amazon-Mitarbeitern ausgewertet werden. Eine auch bei Apple und Google gängige Praxis, die viele Nutzer verunsicherte.

Manche werden diskriminiert

Die Konzerne reagierten und beendeten – zumindest die ungefragten – Abhöraktionen durch ihre Sprachassistenten. So sollte in den meisten Fällen sichergestellt sein, dass Nutzer ungewollt private oder gar intime Details bekannt geben.

Mit einem anderen Gesichtspunkt künstlicher Intelligenz beschäftigte sich Martina Mara, Professorin für Roboterpsychologie an der JKU, bei den diesjährigen Digital Days: "Sprachassistenzsysteme verstehen nicht alle Menschen gleich gut. Sie verstehen systematisch jüngere Personen besser als ältere und Männer besser als Frauen", sagte die OÖN-Kolumnistin bei ihrem Vortrag unter dem Titel "Warum Siri meine Oma nicht versteht".

Gerade ältere Frauen hätten öfter Probleme bei der Kommunikation mit Sprachassistenten. So bleibe ausgerechnet die intuitivste Form der Kommunikation gewissen Zielgruppen verschlossen: "Meine Oma, die gerade 93 geworden ist, hat da fast keine Chance, eine Alexa ordentlich zu nutzen, obwohl das gerade für ältere Menschen ein total intuitives Interface wäre. Dann müssten Senioren nicht irgendwelche neuen Wischbewegungen auf einem Touch-Display lernen, sondern könnten mit Assistenten so reden, wie sie es bei Menschen gewohnt sind."

"KI-Systeme sind Programme, die aus großen Datenmengen lernen", erklärte Mara. So lernen etwa Sprachassistenten von menschlichen Sprachaufnahmen und wenden das Erlernte auf neue Stimmen an. Das Problem dabei: Für Tech-Konzerne sei es leichter, an Daten junger Menschen heranzukommen und diese auszuwerten, so Mara.

Manche werden nicht erkannt

Diskriminierung durch KI-Systeme sei zudem auch an anderer Stelle zu finden: Während Gesichtserkennungssysteme bei hellhäutigen Männern nur in einem von 100 Fällen ihren Dienst versagen, liegt die Fehlerquote bei dunkelhäutigen Frauen bei 35 Prozent. Problematisch sei dies, so Mara, etwa beim autonomen Fahren. Schließlich müssten selbstfahrende Autos Menschen erst erkennen, um überhaupt reagieren und bremsen zu können.

Gesichtserkennung funktioniert nicht bei allen Menschen gleich gut. Bild: Reuters

Eine Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen, biete etwa die Open-Source-Datenbank "Common Voice". Hier können Nutzer online ihre Stimmen "spenden" und somit mehr Diversität in Systeme zur Spracherkennung bringen.