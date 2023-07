Activision-Deal: Nach langem Hin und Her ist Microsoft fast am Ziel

In der Computer- und Videospielbranche scheint der bisher größte Deal aller Zeiten bald in trockenen Tüchern zu sein. Der US-Konzern Microsoft wird aller Voraussicht nach den ebenfalls aus den USA stammenden Spiele-Entwickler Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar (rund 62 Milliarden Euro) übernehmen. Zum Unternehmen gehören unter anderem die Spiele Diablo, Warcraft, World of Warcraft, Call of Duty und diverse Star-Trek-Spiele.