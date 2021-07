6-GHz-WLAN: Zulassung in der EU abgeschlossen

Die Erweiterung ermöglicht die Nutzung von WLAN im 6-GHz-Band und soll darüber hinaus eine Netzentspannung mit sich bringen.

Die Bandbreite im 6-GHz-Band wird um 480 MHz erweitert und umfasst nun auch den Bereich von 5945 bis 6425 MHz. Anders als etwa in den USA oder in Südkorea wird aber nicht das gesamte 6-GHz-Band genutzt. Insgesamt steigen die verfügbaren Kanäle um sechs weitere bei einer Breite von jeweils 80 MHz bzw. um drei weitere bei einer Breite von jeweils 160 MHz. Bisher sind knapp 540 MHz im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band verfügbar. Nach den Angaben der Kommission wird der für WLAN verfügbare Bereich somit fast verdoppelt.

Der Beschluss der Kommission ist Teil des Plans zur Harmonisierung des neuen WLAN-Spektrums in der EU. Damit werden die Weichen für den neuen Funkstandard Wi-Fi 6E (Enhanced) gestellt. Dies soll laut Kommission die wachsende Zahl von Geräten und Anwendungen unterstützen, die höhere Geschwindigkeiten benötigen. Die Mitgliedsstaaten müssen den Beschluss nun auf nationaler Ebene umsetzen. Dafür haben sie bis zum 1. Dezember Zeit. Etliche Hersteller bieten bereits WLAN-Router und Access-Points an, die Wi-Fi 6E unterstützen. Mit einem Firmware-Update sollten die neuen Frequenzbänder auch in der EU rasch genutzt werden können.