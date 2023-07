58 Prozent nutzen ihr Smartphone auf der Toilette

Das hat eine Umfrage im Auftrag des VPN-Anbieters NordVPN unter 1000 Befragten in mehreren Ländern ergeben.

Knapp die Hälfte (44,7) der Österreicher, die das Smartphone beim Toilettengang dabeihaben, lesen auf dem stillen Örtchen am liebsten Nachrichten. Auch das Scrollen durch Social-Media-Kanäle (37,7) sowie das Abrufen beruflicher Nachrichten (35,7) erfreuen sich großer Beliebtheit. Immerhin ein gutes Viertel (26,3) vertreibt sich die Zeit mit Spielen. 11,8 Prozent der Landsleute verwenden ihr Smartphone auf der Toilette, um online zu shoppen.

Nicht gegen Gefahren gefeit

Gefahren lauern laut der Studie allerdings ebenfalls: So gaben 40 Prozent der befragten Millennials (zwischen 26 und 41 Jahren) und ein Viertel der Generation Z (zwischen 18 und 25 Jahren) an, dass ihr Smartphone schon einmal aus Versehen in die Toilette gefallen ist. Über alle Altersgruppen gesehen ist das 12,3 Prozent der Österreicher bereits passiert.

Nicht zu unterschätzen sei auch die Gefahr von Cyberangriffen. "Das unbesorgte Scrollen gegen Langeweile kann schnell zum Klick auf eine Phishing-Mail führen", sagt Joanna Rusin-Rohrig von NordVPN. Ratsam sei, verdächtige Links und schädliche Pop-ups zu meiden und regelmäßig Updates zu installieren.

