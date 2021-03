50 Jahre elektronische Post: "E-Mail ist das Rückgrat digitaler Kommunikation"

"Ich dachte, das sei eine nette Idee, mehr nicht." Das sagte der Informatiker Ray Tomlinson zu seinem Plan, 1971 in seinem Labor in Cambridge eine Nachricht von einem Computer zum anderen zu schicken. Die Idee des damals 30-Jährigen war ausschlaggebend für das E-Mail, wie wir es heute kennen. Am 5. März jährte sich Tomlinsons Todestag zum fünften Mal.