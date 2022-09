40 Jahre Emoji :-) Wie ein Informatiker eine digitale Weltsprache erfand

:-) Doppelpunkt, Minus, Klammer zu: Das auf der Seite liegende lachende Gesicht trat am 19. September 1982 seinen Siegeszug um die digitale Welt an. Scott E. Fahlman, Informatikprofessor an der Universität Pittsburgh schrieb damals an seine Kollegen, wie er sich die schriftliche Kommunikation vorstellt: "Ich schlage vor, Scherze mit der Tastenkombination :-) zu kennzeichnen."

Scott Fahlman, Erfinder der Emoticons Bild: Carnegie Mellon University

Wie man den Text verstehen soll

Exakt 40 Jahre später haben sich die kleinen Zeichen zu einer digitalen Weltsprache entwickelt. Egal, ob Smiley, Herzchen oder Daumen nach oben: Die Mini-Bilder sind aus den Textnachrichten nicht mehr wegzudenken. Laut einer aktuellen Studie des deutschen Digitalverbandes Bitkom nutzen drei Viertel aller Befragten Emojis.

In der getippten Kommunikation übernehmen die Symbole eine wichtige Funktion. "Sie geben einen Hinweis darauf, wie man eine Äußerung verstehen soll", sagt Sprachwissenschaftlerin Erika Linz von der Universität Bonn. Bei Textnachrichten fehlen nämlich jene Elemente, die im Gespräch verdeutlichen, wie jemand etwas meint: Stimme und Tonfall sowie Mimik und Gestik. Emojis helfen uns also, die Information in einen Kontext einzuordnen. So kann ein Scherz, der ohne "Smiley" verschickt wird, ordentlich in die Hose gehen. "Der gleiche Satz kann mit oder ohne Bildsymbol einen komplett anderen Sinn ergeben", sagt die Linzer Psychologin Isabella Woldrich. "Wir wollen einem lieben Menschen eben nicht nur ,Happy Birthday‘ schreiben, sondern fügen auch noch eine Torte, ein Sektglas und ein Herzerl dazu."

Missverständnisse: Daumen hoch kann beleidigend sein

Emojis dienen aber auch immer öfter als Ersatz von Satzzeichen und Wörtern. Laut der Bitkom-Studie nutzen die meisten Befragten die Symbole als Zeitersparnis. 42 Prozent beantworten Nachrichten einfach nur mit einem Emoji. Also etwa: Daumen hoch statt einer formulierten Antwort. Das wiederum stiftet oftmals Verwirrung.

In unterschiedlichen Kulturen haben die Emojis oft unterschiedliche Bedeutungen. Ein Beispiel dafür ist der Daumen, der nach oben zeigt. Denn in Griechenland und im Mittleren Osten gilt das Zeichen als obszön, in Australien kann es sogar als Beleidigung gedeutet werden. Missverständnisse können auch auftreten, weil die Emojis bei Androids und iPhones auch anders dargestellt werden.

Gröbere Probleme bekam unter anderem ein Franzose, der seiner Ex-Freundin ein Pistolen-Emoji aufs Handy schickte – und dafür eine Haftstrafe von drei Monaten ausfasste. Die Missverständnisse rühren auch daher, weil der Erfinder der heute bekannten Emojis, ein Japaner namens Shigetaka Kurita ist. 1999 zeichnete er die ersten 176 kleinen Bildchen, die an die Manga Comics angelehnt sind. Die westliche Welt erreichten die Bildchen erst im Jahr 2011.

Fünf Fragen zum Emoji-Gebrauch:

Emojis erreichen das Berufsleben

Generell sind nicht alle Emojis völlig eindeutig. Menschen verwenden manche in verschiedenen Zusammenhängen mit unterschiedlicher Intention. Und wenn kein Bildchen verwendet wird, kann das auch als Zeichen gewertet werden - dafür, dass jemand das Geschriebene wirklich ernst meint. Die Menschen hätten ein Bewusstsein, in welcher Art von Nachrichten sie Emojis verwenden und in welcher nicht, meint Sprachwissenschaftlerin Erika Linz. Jüngst haben ihre Studentinnen von der Uni Bonn analysiert, wie bekannte Persönlichkeiten auf Instagram die kleinen Symbole einsetzen. Dabei kam heraus: Schauspielerinnen und Schauspieler versehen ihre Posts deutlich häufiger mit Emojis als Politikerinnen und Politiker.

Seriös also nur ohne Symbole? Dazu sagt Linz: "Ich glaube, dass das langfristig noch mehr in die formelle Kommunikation übergeht. Der Siegeszug der Emojis ist nicht aufzuhalten." Die Bitkom-Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Emojis auch das Berufsleben erreicht haben. Insgesamt 69 Prozent der Berufstätigen, die Emojis nutzen, tun dies auch im Job. Die meisten von ihnen (42 Prozent) mit Kolleginnen und Kollegen, 31 Prozent sogar mit Vorgesetzten und 21 Prozent mit Kundschaft oder Geschäftspartnern.

Der Vorteil: Mit Emojis kann in der virtuellen Kommunikation viel schneller eine persönliche Beziehung aufgebaut werden. Durch die oft zweideutigen Zeichen besteht aber die Gefahr, ins Fettnäpfchen zu treten. "Vor allem im Mail-Verkehr mit wildfremden Menschen ist der Gebrauch von Emojis mit Vorsicht zu genießen", sagt die Medienpsychologin Fabiola Gattringer.