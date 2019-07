25 Jahre Amazon: Erfolg mit Schattenseiten

Die Geschichte von Amazon liest sich wie ein wahrgewordener Start-up-Traum. Am 5. Juli 1994 in einer Garage an der Westküste der USA gegründet, wurde das Unternehmen im Sog des Dotcom-Booms zum erfolgreichsten Online-Buchhändler der Welt. Trotz roter Zahlen wuchs das Unternehmen stetig und stieg zu einem multinationalen Konzern mit unglaublicher Marktmacht auf.

Damals riskierte Jeff Bezos viel, als er seinen Job als Hedgefonds-Manager an der Wall Street hinschmiss, um Cadabra.com, so der anfängliche Name von Amazon, zu gründen. Das Risiko hat sich bezahlt gemacht, heute ist Bezos laut "Bloomberg Billionaires Index" der reichste Mann der Welt. Sein Vermögen beträgt trotz teurer Scheidung von Gattin MacKenzie immer noch 120 Milliarden Dollar (106,33 Milliarden Euro). Seine Risikobereitschaft und sein Wille, auf Kosten des Profits ständig weiter zu expandieren, bildeten die Basis von Amazons Erfolg.

Denn Bücher waren nur der Anfang. Mit etwa neun Prozent Anteil am Angebot sind sie nur noch ein Teil des Kerngeschäfts als Online-Händler. Bezos’ Ziel war von Beginn an, dass jeder all seine Einkäufe bei Amazon erledigen soll. Dieses hohe Ziel wird schwer zu erreichen sein, doch mittlerweile wird jeder zweite Online-Einkauf in den USA von Amazon abgehandelt. eBay kommt mit 6,6 Prozent Marktanteil auf Platz zwei. Und warum kaufen die Kunden bei Amazon? Weil das Unternehmen das gewünschte Produkt meist günstiger verkauft und schneller ausliefert als die Konkurrenz. Hauchdünne Margen bedeuten zwar weniger Profit für Amazon, aber mehr Kunden und mehr Wachstum – das Bezos-Prinzip.

Amazons Angebot beschränkt sich schon lange nicht mehr auf den Online-Handel. Viel Geld investiert Amazon in die Unterhaltungsindustrie. Prime Video etwa ist neben Netflix der prominenteste Video-Streaming-Dienst. Sechs Milliarden Dollar (5,32 Mrd. Euro) soll der Konzern heuer für selbstproduzierte Serien und Filme ausgeben. Netflix gibt zwar mehr als doppelt so viel aus, doch Amazon hat den Vorteil, sein Video-Angebot mit der Prime-Mitgliedschaft bündeln zu können, die von vielen Nutzern allein wegen Versand- und Angebotsvorteilen auf amazon.com genutzt wird.

Amazon Music und der Gaming-Streaming-Twitch runden das Unterhaltungsangebot ab. Dazu hat Amazon mit E-Readern, Tablets und Smart-Home-Geräten auch viel Elektronik im Portfolio.

Die Cloud zahlt sich aus

Größter Devisenbringer des Amazon-Konzerns ist aber Amazon Web Services. AWS ist mit einem Umsatz von 30 Milliarden Dollar (26,59 Mrd. Euro) und Wachstumsraten von mehr als 40 Prozent der zweitgrößte Cloud-Computing-Anbieter weltweit, nur geschlagen von Microsoft. Ganz nebenbei ist Amazon zu einem der größten Logistik-Unternehmen der Welt geworden, schließlich müssen die Pakete verlässlich ihren Weg zum Kunden finden. Die Gesamtlagerfläche des Unternehmens beträgt mehr als 20 Quadratkilometer, etwas weniger als die Fläche des Traunsees. Amazon schweigt zu den Zahlen seiner Logistikabteilung, laut Expertenmeinungen dürfte diese aber mehr umsetzen als Branchengrößen wie DHL oder Kuehne + Nagel. Amazon handelt nun auch den Versand für viele Drittanbieter ab, was das Wachstum weiter beschleunigen sollte.

Leistungsdruck

Bei der Logistik findet sich aber auch ein großer Kritikpunkt an Amazon: Um die rasend schnellen Lieferzeiten einhalten zu können, müssen die Arbeiter in Lagerhäusern und der restlichen Versandkette fehlerfrei arbeiten. Themen wie Lohndumping und zu wenig Arbeitspausen gekoppelt mit körperlich fordernder Arbeit tauchen immer wieder in den Medien auf, vor allem wenn rund um Feiertage Streiks und Proteste stattfinden.

Apropos Feiertag: Amazon hat 2015 seinen eigenen eingeführt, den Prime Day. Am 15. und 16. Juli feiert das Unternehmen mit zahlreichen Angeboten für Prime-Mitglieder. Ein taktisch kluger Schachzug, schließlich gibt es im Sommer keine konsumrelevanten Feste wie Weihnachten oder Ostern. Zudem erhalten viele Arbeitnehmer im Juli ihr Urlaubsgeld.

Mit seiner Marktdominanz und Tiefpreisen schnappt Amazon nicht nur dem Online-Handel Anteile weg, auch der stationäre Handel leidet seit Jahren am wachsenden Online-Geschäft. Dies hat Amazon und Jeff Bezos ebenfalls viel Kritik eingebracht, unter anderem von US-Präsident Donald Trump.

Große Träume

Doch an der Wall Street ist Jeff Bezos mittlerweile sehr beliebt. Amazon erreichte im ersten Quartal einen Überschuss von 3,6 Milliarden Dollar (3,2 Mrd Euro) – so viel wie noch nie zuvor. Und sein riesiges Privatvermögen ermöglicht es Bezos, andere gewagte Projekte zu finanzieren. Mit seiner Raumfahrt-Firma Blue Origin will er etwa das Weltall kolonisieren. Und Amazon soll in Zukunft sicherlich auch dort Pakete ausliefern.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Leander Bruckbög Redakteur Technik l.bruckboeg@nachrichten.at