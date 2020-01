2020 wird ein tolles Jahr für Spiele

2019 war nicht das aufregendste Spielejahr. Heuer ist die Lage anders, mit der XBox One Series X und der PlayStation 5 kommen gleich zwei neue Konsolen auf den Markt. Dazu gibt es eine Vielzahl an neuen Titeln. Ein Überblick über die vielversprechendsten Games des Jahres:

Cyberpunk 2077

Das polnische Studio CD Projekt Red ist mit der "Witcher"-Reihe groß geworden. Der dritte Teil ist mit mehr als 20 Millionen verkauften Exemplaren eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Mit Cyberpunk 2077 versucht man sich nun an Science Fiction anstatt Fantasy. Die Trailer und Spielevideos sind vielversprechend, die Erwartungen für das Rollenspiel sind hoch. Sogar Keanu Reeves ist in einer Nebenrolle mit an Bord. Plattformen: PC, PlayStation, Google Stadia, XBox Termin: 16. April

Cyberpunk 2077: Die neongetränkte Zukunft wartet auf den Spieler. Bild: CD Projekt Red

Half-Life Alyx

Seit 13 Jahren warten Half-Life-Fans auf einen neuen Titel in der Reihe – eine Ewigkeit in der Gaming-Branche. Um die Erwartungshaltung zu verdeutlichen: Der Ankündigungstrailer wurde am ersten Tag mehr als zehn Millionen Mal angeklickt. Half-Life Alyx ist ein sogenanntes Prequel, spielt also zeitlich vor Half-Life 2. Zudem wird das Spiel nur mit Virtual-Reality-Brille spielbar sein. Valve hat eine eigene VR-Brille im Sortiment, die nach der Ankündigung auch fast ausverkauft ist, es werden aber auch andere VR-Headsets unterstützt. Plattform: PC Termin: März

Animal Crossing: New Horizons

Neben der Metroid-Reihe ist "Animal Crossing" die wohl größte Nintendo-Spielemarke, die noch nicht auf der Switch vertreten ist. Das wird sich am 20. März ändern, denn dann erscheint Animal Crossing: New Horizons. Wie in anderen Teilen der Serie übernimmt der Spieler die Rolle eines Inselbewohners und baut eine Siedlung voller niedlicher Tierwesen auf. Plattform: Nintendo Switch Termin: 20. März

Animal Crossing ist zurück. Bild: Nintendo

The Last of Us Part II

Der erste Teil war eines der packendsten Spiele aller Zeiten, sieben Jahre später soll The Last of Us: Part II an den Erfolg des Survival-Horror-Spiels anknüpfen. Der Spieler kontrolliert diesmal die mittlerweile erwachsene Ellie im Überlebenskampf. Plattform: PlayStation Termin: 29. Mai

Avengers

Die Avengers-Lizenz ist bei Spielen bisher eher im Handybereich erfolgreich. Nun soll Marvels goldene Gans auch auf PC und Konsole standesgemäß vertreten sein. Ab Spätsommer können Spieler in die Haut von Thor, Iron Man und Co schlüpfen und allein oder gemeinsam die Welt retten. Plattformen: PC, PlayStation, Google Stadia, XBox Termin: 4. September

Halo Infinite

Der Master Chief ist wieder da. Der Protagonist der ersten Halo-Teile soll noch mehr als früher im Fokus des neuen Shootertitels stehen, die Handlung laut Entwickler 343 Industries "menschlicher als je zuvor" werden. Beliebt ist Halo aber nicht unbedingt wegen seiner bewegenden Story, sondern vor allem wegen spannender Mehrspieler-Gefechte. Plattformen: PC, XBox Termin: viertes Quartal

Microsoft Flight Simulator

Den Flugsimulator gibt es schon länger als Microsoft Windows. Seit 1982 wird das Fliegen auf dem PC immer akribischer und realistischer simuliert. Im neuesten Teil betreibt Microsoft noch mehr Aufwand als bisher: So werden hochauflösende Kartendaten von Bing Maps verwendet und sogar Wetterdaten, die es erlauben, die aktuellen Bedingungen rund um den Globus in Echtzeit zu simulieren. Plattformen: PC, XBox Termin: im Laufe des Jahres

