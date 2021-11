Die Idee für einen Prototyp hatte Microsoft bereits vor der Jahrtausendwende entwickelt, doch erst die Präsentation der ersten Konsole verhalf zu Aufmerksamkeit – und so auch zum Durchbruch: Am 15. November 2001 brachte der Hard- und Softwareentwickler aus den USA die erste Xbox auf den Markt. Am 14. März 2002 folgte die Veröffentlichung in Europa. Der Name Xbox wurde aus dem Namen der Schnittstelle "DirectX" und dem internen Arbeitstitel "Box" zusammengesetzt.