Damals, im Wirtshaus, als Internet, Mausklick und Smartphone noch unbekannt waren. Zwei Stammtischbrüder diskutieren. "Der erste Film vom Arnold Schwarzenegger war ,Mr. Universum‘, hundertprozentig", behauptet der eine. "Sicher nicht", erwidert der andere, "das war ,Hercules in New York‘, wetten wir um zwei Bier?" "Das verwechselst aber." "Nein, das weiß ich. Was sagst du?", wird der Wirt involviert.