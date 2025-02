20 Jahre Google Maps: Das sind die beliebtesten Orte in Österreich

Am 8. Februar 2005 veröffentlichte Google in den USA die Desktopversion seines Kartendienstes Maps. Bis zum Erscheinen der ersten Mobilversion dauerte es noch fast drei Jahre. Ende November 2007 waren Nutzerinnen und Nutzer von Blackberry- und Palm-Geräten die ersten, die Karten auch unterwegs abrufen konnten. Während die erste Android-App im September 2008 erschien, gibt es die iOS-Anwendung erst seit Dezember 2012.

Der Suchmaschinenriese darf heute nicht nur den 20. Geburtstag von Google Maps feiern, sondern sich auch über zwei Milliarden Nutzer weltweit freuen – und das pro Monat. Mittlerweile sind mehr als 250 Länder und Regionen kartografiert. Im Vorjahr wurden über Maps mehr als eine Billion Kilometer Wegbeschreibung bereitgestellt.

Teil des Erfolgs sind aber auch die Nutzer, die mit Fotos und Bewertungen das Angebot weiter wachsen lassen. Anlässlich der Feierlichkeiten zum Geburtstag hat Google daher eine Auswertung erstellt, welche Orte am häufigsten bewertet werden. In Österreich, wo es Google Maps seit 2007 gibt, ist das Schloss Schönbrunn mit mehr als 158.000 Rezensionen der Spitzenreiter.

Überhaupt ist Wien auf den Spitzenplätzen sehr stark vertreten, was aufgrund der Zahl der Einwohner und Touristen in der Bundeshauptstadt nicht überraschend kommt. Auf Platz eins der am öftesten bewerteten Sehenswürdigkeiten liegt die Hofburg mit 51.000 Beurteilungen.

Danach folgen das Hundertwasserhaus in Wien und das Goldene Dachl in Innsbruck. Unter den Top-Sehenswürdigkeiten reihen sich laut der Analyse auch der Heldenplatz und die sogenannte Highline179, eine Fußgänger-Hängebrücke in Form einer Seilbrücke über die Fernpassstraße B179 südlich von Reutte in Tirol, ein. Nach dem Hauptplatz der Stadt Graz folgen die Krimmler Wasserfälle in Salzburg, die Zotter Schokoladenfabrik in der Steiermark und der Mozartplatz in Salzburg.

In der Gastronomie liegen ebenfalls die Touristenmagneten vorn: In der Kategorie Kaffeehäuser führt das besonders bei Touristen beliebte Café Central vor dem Café Landtmann und dem Café Sacher. Am häufigsten rezensiert in der Kategorie Restaurants wurde das für seine Riesen-Schnitzel bekannte Lokal Figlmüller in der Bäckerstraße in der Wiener Innenstadt mit rund 25.000 Bewertungen.

Gmunden im Spitzenfeld

Bei Schlössern und Burgen rangiert nach dem Schloss Schönbrunn das Schloss Mirabell sowie Hellbrunn vor der Burg Hohenwerfen, die sich in Salzburg befinden. Danach folgen das Schloss Hof in Niederösterreich, das Schloss Ambras in Innsbruck und das Schloss Esterházy in Eisenstadt. Die Liste finalisieren das Schloss Eggenberg in Graz vor der Burg Kreuzenstein in Niederösterreich. Auf dem zehnten Platz ist schließlich Oberösterreich mit dem Schloss Ort in Gmunden vertreten.

Das beliebteste Museum ist die Österreichische Galerie Belvedere mit mehr als 74.000 Rezensionen, vor dem Naturhistorischen Museum und den Swarovski-Kristallwelten in Wattens. Die Reihung komplett machen die Albertina und das Kunsthistorische Museum in Wien vor Mozarts Geburtshaus und dem Red-Bull-Hangar-7 in Salzburg. Danach folgen das Technische Museum und das Sisi Museum in Wien vor dem Haus der Natur in Salzburg.

