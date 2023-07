15 Jahre App Store: Apples "Spielwiese" drohen engere Grenzen

Zu Beginn waren es gerade einmal 500 Anwendungen: Am 10. Juli 2008 eröffnete Apple seinen App Store mit Spielen, Bildungsprogrammen, Shopping-Apps und Produktivitätstools für Unternehmen. Rund ein Viertel der Apps war damals gratis. Jene, für die bezahlt werden musste, kosteten oft weniger als einen Dollar.

15 Jahre später sind die Dimensionen wesentlich größere, und auch das Geschäftsmodell hat sich gewandelt. Die Erfolgsgeschichte des US-Technologiekonzerns und seines am häufigsten verkauften Produkts (iPhone) ist untrennbar mit dem App Store verbunden. Seit Juli 2008 wurden dort mehr als 370 Milliarden Anwendungen heruntergeladen, derzeit stehen an die 1,8 Millionen Apps zur Auswahl.

Laut einer im Mai veröffentlichten Studie des Marktforschungsunternehmens Analysis Group wurden im Vorjahr rund 98 Milliarden Euro direkt mit digitalen Waren und Services im App Store erwirtschaftet. Hinzu kommen 102 Milliarden Euro, die aus Werbungen stammen, die in den Anwendungen erscheinen.

"Apple-Steuer" als Aufreger

Im Oktober 2008 zog Google mit seiner Plattform nach, die heute als Google Play Store bekannt ist. Apple wiederum ermöglichte Entwicklern ab 2009, Apps zunächst kostenlos im App Store anzubieten, dann aber innerhalb der Apps für Zusatzfunktionen oder das Ausblenden der Werbung Geld zu verlangen. Diese In-App-Käufe trieben vor allem das Geschäft mit Computerspielen stark voran.

Ein Aufreger in der Branche ist die so genannte "Apple-Steuer". Anfangs mussten App-Entwickler generell 30 Prozent ihres Erlöses im App Store an Apple abgeben. Nach heftigen Protesten von Anbietern wie dem Spiele-Entwickler Epic Games ("Fortnite") sowie Musikdiensten wie Spotify senkte Apple die Umsatzbeteiligung für Abos und kleinere Anbieter auf 15 Prozent. Im Streit um die "Apple-Steuer" sind noch Gerichtsverfahren anhängig.

Die damit verbundene Marktmacht von Apple stößt auf Kritik. Konkurrenten wie Microsoft beklagen, dass Apple für Spielehersteller bisher keine Alternative zum eigenen App Store zulässt.

Aber auch in der Politik gibt es kritische Stimmen. Anfang Juli wurde in der Europäischen Union (EU) das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act) verabschiedet, das wettbewerbsschädliches Verhalten großer Internetkonzerne unterbinden soll. Der DMA wird in diesem Jahr und 2024 seine volle Geltung entfalten. Danach können "Gatekeeper" wie Apple dazu gezwungen werden, auch App-Stores von anderen Unternehmen zuzulassen. Laut US-Medienberichten bereitet sich der Konzern darauf vor, im Herbst soll mit dem Betriebssystem iOS 17 die Umstellung erfolgen.

