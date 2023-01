Zwei Linzer Stylistinnen bei der Fashion Week in Berlin

Die Stylistinnen vom Linzer Friseur Bachmayr-Spernbauer waren gerade als Teil des internationalen „La Biosthetique“-Teams bei der deutschen Modewoche im Einsatz. Zwei Tage lang haben sie Models im Halbstunden-Takt geschminkt und frisiert – und zwar genau nach Vorgabe. „Alles, was die Designer wünschen, das kriegen sie“, erzählt Tetyana Aleks.

Aktuell sei beim Make-up Natürlichkeit sehr gefragt, aber gern mit einem auffälligen Detail – einem schrägen Lidstrich zum Beispiel, so die gebürtige Ukrainerin, die seit 17 Jahren in Oberösterreich lebt. Die 39-Jährige war schon fünf Mal mit dabei, für Kollegin Silvi war’s eine Premiere.

„Für mich ist da ein Traum in Erfüllung gegangen. Es war unglaublich cool, bei einer Fashion Week hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Wir haben ganz viel mitgekriegt, die ganzen Proben zum Beispiel“, erzählt die 20-Jährige, deren Eltern vor ihrer Geburt aus dem Kosovo nach Österreich gekommen sind.

Aufgefallen ist den Stylistinnen etwa, dass die Haare häufig nach hinten gekämmt beziehungsweise zurückgegelt wurden. „Das kommt bestimmt auch bei uns. Da bin ich mir sicher“, sagt Silvi Hondozi.

Silvi Hondozi mit einem Model „ohne Augenbrauen“ Bild: privat

Dafür seien Augenbrauen in Zukunft längst nicht mehr so bestimmend, wie sie es in den vergangenen Jahren waren. „Wir mussten sie sehr oft wegschminken. Viele Models sind überhaupt gleich mit gebleichten Brauen gekommen.“

Die Betonung der Sommersprossen sei dafür nach wie vor ein großes Schönheitsthema. „Das wird wohl noch moderner.“ Die Haut selbst dürfe auch ruhig glänzen. „Ein Designer wollte, dass das Model aussieht, als wäre es gerade aus dem Fitnessstudio gekommen. Wir haben das Gesicht so eingeölt, dass alles getrieft hat. Das war schon schräg“, so Tetyana Aleks.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valerie Hader