Zeit zum Aufdirndln!

"Wir hatten zwei harte Jahre – also die ganze Branche", sagt Anna Tostmann. "Umso schöner, dass das Feiern jetzt wieder möglich ist. Und ich habe den Eindruck, dass die Leute große Lust darauf haben", sagt die Chefin des gleichnamigen Traditionsbetriebs in Seewalchen am Attersee. Aufgefallen sei ihr, dass die Kunden noch mehr Wert auf hochwertige Materialien und klassische Verarbeitung legen, als das bisher schon der Fall war. "Viele denken weiter und sagen sich: Wenn ein Fest abgesagt wird, kann ich das auch in den nächsten Jahren anziehen und schau immer noch fesch damit aus."

Das sind die Trachtentrends

Apropos gut aussehen: Absolute No-Gos sind für die Trachtenexpertin Reißverschlüsse und Polyester. Und welche Schuhe wählt man? "Das ist typ- und anlassbezogen", sagt Anna Tostmann. "Bei der Arbeit trage ich gern auch einmal Sneakers zum Dirndl, das geht bei einer schönen Hochzeit natürlich nicht."

Wie man bei all den Volksfesten im Land einen schönen Auftritt hinlegt, haben die OÖN bei einem Rundgang in den Linzer Trachtengeschäften nachgefragt. Die Trends für den Herbst:

Samt: Das gefragteste Material bei Dirndln ist eindeutig Samt. Herren tragen diesen Herbst gewalkte Janker.

Die Blusen sind – wie schon in den vergangenen Saisonen – hochgeschlossen und gern aus Spitze.

Ganz neu sind Dirndln in Schwarz (gesehen bei Sportalm), und auch die Blaudruck-Modelle sind beliebt wie seit Langem nicht mehr.

Gössl-Design: Sie trägt zum Dirndl einen Blumenkranz im Haar Bild: Gössl

Bei den Farben liegen Beerentöne im Trend – und Grün. "Vor allem Salbei und Oliv", sagt Harriette Lieb, Chefin von Thalbauer Trachten in Linz.

Als Accessoire trägt man heuer einen breiten Haarreifen, gern aus Samt und/oder geflochten. Der passt zu offenen Haaren wie zur Flechtfrisur.

Neu und nachhaltig im Heimatwerk

„Nigl Nogl fast wie neu“ heißt eine Aktion des oberösterreichischen Heimatwerks für mehr Nachhaltigkeit: „Ab sofort kann man alte Trachtenkleidung im Geschäft in der Linzer Landstraße abgeben – und bekommt dafür einen Gutschein für einen Einkauf bei uns“, erzählt Filialleiterin Maria Huber. Die getragenen Kleider werden anschließend in einer eigenen Secondhand-Ecke zum Verkauf angeboten. Die Idee dahinter: „So viele Leute haben eine Tracht daheim, die nicht mehr passt und nur im Kasten hängt. Das ist doch viel zu schade drum.“ Präsentiert wird das Trachtenkleider-Projekt an diesem Wochenende beim Fest der Volkskultur in Molln.