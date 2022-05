Youtuber Bibi und Julian haben sich getrennt

"Ja, wir beiden sind nicht mehr zusammen", so die Influencerin am Samstag auf ihrer Instagram-Seite. Zuvor hatte Julian schon das Ehe-Aus verkündet. "Natürlich stehen die Kinder immer und für immer an der allerersten Stelle bei uns", schrieb Bianca und bat um Verständnis dafür, dass sie nun etwa Privatsphäre brauche.

Bibi gab das Beziehungs-Aus via Insta-Story bekannt.

Sie nannte keine Gründe, schrieb lediglich: "Ich möchte Euch dennoch um Verständnis bitten, dass jeder Mensch seine Privatsphäre braucht." Bianca und Julian Claßen galten als Deutschlands erfolgreichstes YouTuber-Paar mit zusammen mehr als neun Millionen Followern. Die Jugendfreunde aus Köln hatten im September 2018 geheiratet. Einen Monat später kam ihr erster Sohn auf die Welt. Ende März 2020 wurde ihr zweites Kind geboren.

Am 1. Februar gratulierte Julian seiner Bibi noch zum 155. Monatstag

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen