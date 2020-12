Wunsch an 2021: Alles zurück in den grünen Bereich

Das Pantone Color Institute ernennt jedes Jahr eine neue Farbe zum Trend: Für 2021 fiel die Wahl auf ein frisches Grün. Wohl nicht ganz zufällig, denn diese Farbe wird seit jeher mit Leben und Wachstum assoziiert. Das Frühlingsgrün steht für Neubeginn, Hoffnung und Zuversicht. Genau das Richtige für den Start ins neue Jahr.

"Es hätte keine bessere Farbe sein können", sagt der Linzer Designer Gottfried Birklbauer, der seit mehr als 30 Jahren Mode für Frauen aus aller Welt entwirft. So ruhig wie in den vergangenen Monaten war es in seinem Atelier noch nie. "Es gibt keine Bälle, also werden in dieser Saison nicht einmal Ballkleider nachgefragt", sagt Birklbauer.

Eine gewisse Aufbruchstimmung sei jetzt aber spürbar, genauso wie die Lust seiner Kundinnen auf das modische Frühjahr 2021. "Alles, was bestellt wird, ist bunt. Kleider in Pink, in sattem Rot, Gelb und natürlich auch in der Farbe des kommenden Jahres, in Grün", sagt der Modemacher. Das satte Frühlingsgrün sei allerdings eine "gefährliche" Farbe, weil sie die Trägerin schnell sehr blass machen würde.

"Deshalb muss man kombinieren. Gut passen Weiß, Gelb, Beige und Grau", sagt Birklbauer. Die niederländische Trendforscherin Lidewij Edelkoort erklärt Grün zur Farbe eines ganzen Jahrzehnts. Mit Blick auf den Klimawandel sieht sie Grün allerdings weniger technologisch. Grün ist für sie Symbol einer nachhaltigen Gesellschaft und einer hoffnungsvollen Zukunft. Gestaltungstipp für die Wohnung: Wandfarben in sanften Grüntönen schaffen im Innenraum eine beruhigende Umgebung, die an die Natur angelehnt ist.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at