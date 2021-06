"Wonder Woman" Gal Gadot brachte dritte Tochter zur Welt

"Wir sind alle so begeistert, Daniella in unserer Familie willkommen zu heißen", schrieb die israelische Schauspielerin am Dienstag auf Instagram. Dazu postete sie ein Familienfoto mit ihrem Ehemann, den gemeinsamen Töchtern Alma (9) und Maya (4) sowie dem Baby. Sie sei dankbar, glücklich und müde, schrieb Gadot weiter.

Gadot ist seit 2008 mit dem Geschäftsmann Yaron Versano verheiratet. Berühmt geworden war die Schauspielerin vor allem mit dem Superheldinnenfilm "Wonder Woman". Seit Dezember ist sie in der Fortsetzung "Wonder Woman 1984" zu sehen.

Die Schauspielerin hat einen vollen Drehplan. In den letzten Monaten sagte sie Rollen für Projekte wie "Cleopatra", "Justice League Part Two", den Spionage-Thriller "Heart of Stone" und die Roman-Verfilmung "Meet Me in Another Life" zu.