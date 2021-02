Mitten in der Corona-Misere erreichte die Briten am Valentinstag zur Abwechslung einmal eine glückliche Nachricht: "Archie wird ein großer Bruder werden." Mit dieser Ankündigung ließen Prinz Harry und seine Frau Meghan die Welt wissen, dass sie ein zweites Kind nach ihrem im Mai 2019 geborenen Sohn Archie Harrison erwarten. Begleitet wurde die Ankündigung von einem Schwarz-Weiß-Foto, das das strahlende Herzogs-Paar in seinem sonnendurchtränkten Garten im kalifornischen Montecino zeigt.