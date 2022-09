Wirbel um Cara Delevingne: Was ist mit dem Supermodel passiert?

Mit zerzausten Haaren, ohne Schuhe und einem Britney-Spears-Fanshirt saß Cara Delevingne vergangene Woche auf dem Flughafen-Parkplatz von Los Angeles. Während sie telefonierte, zündete sie sich offenbar eine Zigarette nach der anderen an. Die Szenen wurden fotografiert, gefilmt und im Internet verbreitet. Cara sei in einem "verwahrlosten Zustand", ist in Berichten zu lesen. "Was ist los mit ihr?", fragen sich ihre Fans.

Inzwischen kursieren sogar Fotos von einer ihrer engsten Freundinnen, Hollywoodstar Margot Robbie, im Internet. Sie ist beim Verlassen von Delevingnes Haus zu sehen - vermeintlich mit Tränen in den Augen. Das befeuerte zusätzliche Spekulationen. Nicht nur Fans, auch Caras Freunde und Angehörige seien in großer Sorge, heißt es. Sie sollen das Model dazu drängen, eine Therapie zu machen. Berichten zufolge hat die 30-Jährige schon länger mit psychischen Problemen zu kämpfen.

Die Flughafen-Fotos sind jedenfalls entstanden, nachdem Cara Delevingne das Burning-Man-Festival besucht hatte. Eigentlich wollte sie mit einem Privatjet wegfliegen, doch dazu ist es offenbar nicht gekommen. Ob sie den Flieger freiwillig verlassen hat oder ob sie dazu aufgefordert wurde, ist nicht bekannt.

Seltsamer Auftritt bei Music Awards

Es ist nicht das erste Mal, dass das britische Model die Klatschblätter füllt. Cara Delevingne provoziert gerne und entsprach nie dem gängigen Supermodeltyp. Wenn sie nicht auf dem Laufsteg geht, ist sie meist in lässiger Freizeitkleidung unterwegs, feiert und raucht. Im Mai hatte sie mit einem etwas merkwürdigen Auftritt bei den Billboard Music Awards großes Aufsehen erregt. Dort schien sich die gebürtige Londonerin immer wieder ins Bild zu drängen - man spricht auch von Photobombing - und den Rapperinnen Meghan Thee Stallion und Doja Cat mit rausgestreckter Zunge sehr nahe zu kommen. Kurios: Meghan Thee Stallion postete später ein Foto von sich und Doja Cat, aus dem Delevingne eindeutig entfernt worden war. Seltsames aufdringliches Verhalten oder ein PR-Gag? Das wurde nicht eindeutig geklärt.

"Charlie Chaplin der Modewelt"

"Sie ist ein Charakter, sie ist der Charlie Chaplin der Modewelt, sie ist eine Art Genie", schwärmte Karl Lagerfeld, ehemals Kreativdirektor von Chanel, einst über sie. Mittlerweile ist die Britin mit der markanten tiefen Stimme als Schauspielerin aktiv, wenn auch bisher nicht so präsent wie zuvor als Model.

Und so bestimmt derzeit weiter ihr Privatleben die Schlagzeilen. In Boulevardmedien wurden Delevingne, die sich selbst als pansexuell bezeichnet, schon Affären mit Stars wie Miley Cyrus und Harry Styles nachgesagt. Im Juni wurde das Model, das auch in Los Angeles und New York lebt, unter anderem bei einem Adele-Konzert in London turtelnd mit der Sängerin Minke gesichtet. Sie selbst kommentierte das nicht.

In der britischen Ausgabe der "Vogue" sprach Cara Delevingne vor kurzem über ihr Coming-out, das eigentlich keins war. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe mich zu outen. Ich hatte nur genug davon, mich zu verstecken", betonte sie. "Liebe ist Liebe, und wir sollten lieben können, wen wir wollen."

Mit Lagerfeld verband Delevingne eine enge Freundschaft. Bild: Reuters

Dass das Model psychische Probleme hatte, ist kein Geheimnis. Schon in ihrer Schulzeit erlitt sie einen Zusammenbruch. "Ich wollte nicht mehr weiterleben", sagte sie einmal. 2016 musste sie am Flughafen von der Polizei nach einem Zusammenbruch abgeführt werden. Im selben Jahr sprach sie offen über ihre Depressionen.