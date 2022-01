Willem und Maxima: Liebe auf den dritten Blick

Selten begann eine Ehe so romantisch: Es ist der 2. 2. 2002. Die Sonne strahlt in Amsterdam. In der Nieuwe Kerk geben einander Kronprinz Willem-Alexander (34) und die Argentinierin Maxima Zorreguieta (30) das Jawort. Maxima vergießt Tränen bei den Klängen eines Tangos aus ihrer Heimat. Später auf dem Balkon des Palastes küsst sich das Paar so leidenschaftlich, wie Royals das vor den Augen der Welt noch nie getan haben.

Willem-Alexander spricht von Liebe auf Augenhöhe: "Maxima bedeutet mir alles. Mein Glück zu Hause, meine Kinder, alles habe ich ihr zu verdanken. Aber sie ist auch mein Kumpel, mein Sparringspartner." Und Maxima sagt: "Er ist mein Anker. Er regt mich an, um wirklich meine Arbeit zu tun, aber zugleich hält er mich auch fest."

So sah es zunächst aber gar nicht aus. Denn als die beiden sich auf einer Party in Sevilla 1999 kennenlernten, ging es schief. Er sah genervt auf ihre Fotokamera und dachte, dass sie ein Paparazzo war. Und die flotte Argentinierin sah in dem langen rotblonden Holländer nur einen Griesgram. "Es war Liebe auf den dritten Blick", witzelte Willem-Alexander später.

Natürlich funkte es. Nur hing die Vergangenheit von Maximas Vater über dem jungen Glück. Jorge Zorreguieta gehörte in den 1970er-Jahren der Militärjunta Argentiniens an. Erst nach einem Kompromiss stimmte das Parlament der Hochzeit zu. Maximas Vater durfte nicht zur Hochzeit kommen.

Elf Jahre lang konnte das Paar auf dem Landgut Eikenhorst bei Den Haag relativ unbehelligt das Familienleben genießen. Es bekam drei Töchter: Kronprinzessin Amalia kam 2003, Alexia 2005, und Ariane wurde 2007 geboren.

Die Thronbesteigung 2013 veränderte ihr Leben. Maxima brachte deutlich südamerikanisches Feuer in die Oranje-Familie. Sie war von Anfang an das beliebteste Mitglied der Oranje-Familie – und das ausgerechnet bei dem hemdsärmeligen Radfahrer-Volk mit dem Leitspruch: "Sei normal, dann bist du schon verrückt genug."

Durch schwere Zeiten

Das Paar durchlebte aber auch schwere Zeiten. Der Tod von Willem-Alexanders Bruder Friso nach einem schweren Lawinenunglück. Und 2018 erschütterte der Suizid von Maximas jüngster Schwester Ines die Familie. Die bisher schwerste Prüfung als Königspaar war im Juli 2014 die Katastrophe mit Flug MH17. Das Passagierflugzeug war über umkämpftem Gebiet in der Ostukraine abgeschossen worden. Die meisten der 298 Opfer waren Niederländer. Tief bewegt bezeugte das Königspaar den Angehörigen sein Mitgefühl.

Doch die Pandemie hinterließ Kratzer im Ansehen. Mehrfach verstieß die Familie gegen die Corona-Regeln. Die Popularität der Oranjes sank auf einen Tiefstwert. Eine große Party zum 20. Hochzeitstag können sich die Oranjes nun nicht erlauben.