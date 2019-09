Willem-Alexander trägt jetzt einen oranje Bart

Es passiert nicht oft, dass der niederländische König Willem-Alexander in Sachen Styling seiner Frau und Fashion-Queen Maxima (48) die Schau stiehlt. Am Dienstag war es soweit. Der Monarch erschien mit modischem Vollbart im Rittersaal des Parlaments in Den Haag. Zum ersten Mal seit mehr als 100 Jahren verlas ein bärtiger König die Thronrede am traditionellen Prinsjesdag (Tag der kleinen Prinzen). Der rötliche Bart des Königs war in den sozialen Netzwerken ein Topthema. Die modisch interessierte Königin hatte übrigens für den großen Auftritt eine Robe ihres niederländischen Lieblingsschneiders Jan Taminiau gewählt. Ein schmal geschnittenes langes bordeauxrotes Kleid mit Dekollete. Nach der Thronrede fuhr das Königspaar in gläserner Kutsche durch Den Haag. Tausende jubelten den Royals zu, als sie später auf dem Balkon des Palastes erschienen

