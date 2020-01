Wie viel sind Harry und Meghan wert?

In ihrem Rücktrittserklärung haben Harry (35) und Meghan (38) nicht nur den Rücktritt von ihren royalen Pflichten erklärt , sondern auch, dass sie sich in Zukunft selbst finanzieren wollen. Wie, das hat das royale Paar bislang offen gelassen - und die Befürchtungen sind groß, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex dabei auch wenig standesgemäße Geschäfte annehmen könnten.

Harry und Meghan sind eines der berühmtesten Paare der Welt, ihr Marktwert bewegt sich angeblich nahe dem der Obamas. Wird Harry nun Model für Luxus-Uhren und schnelle Autos? Meghan hat auf jeden Fall bereits einen „Job“ an Land gezogen haben. Laut der „Times“ soll die 38-Jährige Synchronsprecherin bei einem neuen Disney-Film werden. Auch Ambitionen im Mode-Business werden ihr nachgesagt: So soll die frühere Schauspielerin auch bereits Gespräche mit Givenchy führen.

Bei dem Krisengipfel der Queen auf Schloss Sandringham wird aber auch das Thema Personenschutz auf der Agenda stehen: So muss auch die Sicherheit von Harry und Meghan und ihrem acht Monate alten Sohn Archie gewährleistet sein, wenn die Familie in Kanada lebt. Angeblich betragen die Kosten für Bodyguards aktuell rund 600.000 britische Pfund. Halten sich die Prinz Harry und Meghan aber ab nun über die Hälfte des Jahres in Nordamerika auf, steigen diese auf geschätzt eine Million Pfund.

Geklärt werden muss auch, bei welchen Anlässen das Paar noch öffentlich für die Royals auftreten wird. Auf die Anrede "Königliche Hoheit" müssen die beiden den Berichten zufolge verzichten.

