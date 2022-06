Wie schlapfen wir durch den Sommer?

Als die Birkenstock-Schlapfen vor einigen Jahren ein modisches Comeback feierten, war das offenbar nur der Anfang. Denn Sandalen sind auch heuer der Trend des Sommers – vor allem Modelle mit dicken, klobigen Sohlen. "Die haben wir von der Herbst-/Winterkollektionen quasi mitgenommen", sagt Peter Bangelmeier, Geschäftsführer des Schuhhauses Eiler in Linz. "Die Schuhe sind damit richtig bequem, man kann damit locker auch in der Stadt kilometerweit laufen." Auch wenn die gern in knalligen