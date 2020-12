Viele königliche Weihnachtsgrüße

Nicht nur bei uns, auch in königlichen Familien wird das Weihnachtsfest in diesem Jahr kleiner und stiller ausfallen. Statt rauschender Feste mit der ganzen Verwandtschaft bleiben auch bei den Royals die Kleinfamilien unter sich. Eine gute Zeit soll es trotzdem werden: "Es ist so schwierig, wir versuchen immer noch, Pläne zu schmieden", bekannte Prinz William in einem Interview. Weitere Infektionen im Königshaus sollen unbedingt vermieden werden: Immerhin hatten sich im Frühjahr bereits Thronfolger Prinz Charles und wohl auch William selbst mit dem Virus angesteckt.

Das erste Mal seit 30 Jahren verbringen die britische Königin Elizabeth (94) und ihr Mann Prinz Philip (99) die Feiertage nicht im ostenglischen Sandringham, sondern bleiben in Schloss Windsor. Zu den royalen Traditionen gehört stets auch ein Treffen mit Kindern, Enkeln und Urenkeln am Heiligen Abend. Doch auch wenn das coronabedingt heuer ausfällt, eines bleibt wie immer: Die Geschenke dürfen bei den Royals anders als bei den meisten Briten schon am 24. Dezember ausgepackt werden – ein Erbe von ihren deutschen Vorfahren.

Artikel von Valerie Hader v.hader@nachrichten.at