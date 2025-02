„White Lotus“-Effekt: Fans stürmen die Insel Koh Samui

Der Jubel in Thailand war groß, als das Königreich zum Drehort für die dritte Staffel der preisgekrönten HBO-Serie „The White Lotus“ auserkoren wurde. Nach Hawaii und Sizilien stehen dieses Mal Schauplätze auf der Insel Koh Samui im Mittelpunkt der bissigen Satire um Wohlstandsverwahrloste im Luxusurlaub. Allen voran das mondäne Four Seasons Resort, wo Gäste für ein Doppelzimmer mindestens 2000 Euro pro Nacht hinblättern.

Neuer Urlaubertyp: Set-Jetter

Nicht erst seit dem Streamingstart am 17. Februar (auf Sky) freuen sich Regierung, Reiseveranstalter und Hoteliers auf scharenweise „Set-Jetter“, die zu den Drehorten strömen. Der Trend, Schauplätze der eigenen Lieblingsserie oder eines Blockbusters zu besuchen, ist so angesagt wie nie.

Bei Reisebüros schossen die Suchanfragen zu Koh Samui gleich nach Bekanntwerden von Thailand als Setting der jüngsten Staffel in die Höhe, wie das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ schrieb. Die thailändische Tourismusorganisation TAT reibt sich die Hände, bei vielen Inselbewohnern wächst hingegen die Sorge vor den Folgen des Massentourismus. Denn Koh Samui hat schon jetzt wegen seiner Beliebtheit mehr als ein Problem am Hals. In der Trockenzeit herrscht wegen des Andrangs ständiger Wassermangel, auch die Müllentsorgung sei ein Problem. Besonders verärgert sind die Bewohner aber über die ständig verstopften Straßen, weil immer mehr Urlauber mit Scootern oder Autos über die Insel düsen.

Auch die Hotelkapazitäten sind größtenteils erschöpft, teilweise haben die Preise enorm angezogen. Thailand werde sozusagen „zu Tode geliebt“, brachte es ein User in sozialen Medien auf den Punkt.

Das Bild täuscht: Einwohnern zufolge ist die Insel schon jetzt "übervoll". Bild: Colourbox



Dabei war das 25 Kilometer lange und 21 Kilometer breite Eiland im Golf von Thailand bis in die 1980er-Jahre ein absoluter Geheimtipp. Ein Tropenparadies wie aus dem Bilderbuch mit Traumstränden, Kokospalmen und unberührten Regenwäldern. Nachdem 1989 der Flughafen der Insel eröffnet hatte, nahm der Besucherandrang unaufhaltsam zu. Im vergangenen Jahr strömten 2,7 Millionen Urlauber nach Koh Samui – bei einer Einwohnerzahl von 50.000.

Der „White Lotus“-Effekt

Viele Unternehmen sind bereits auf den „White Lotus“-Zug aufgesprungen und bieten Touren zu den Drehorten an. Vom 12. bis 15. März können Set-Jetter etwa „The White Lotus Thailand Experience“ erleben, samt Aufenthalt im Four Seasons Koh Samui, Spa-Behandlungen de luxe und von der Serie inspirierten Dinners. Das Four Seasons Hotel Bangkok führte kürzlich den „White Lotus Afternoon Tea“ ein.

Wie beliebt Set-Jetting ist, zeigt ein Blick ins Netz: Viele Seiten bieten Serienfans Touren zu den weltweit beliebtesten Zielen, angefangen bei Neuseeland („Der Herr der Ringe“, „Der Hobbit“) über Dubrovnik in Kroatien („Game of Thrones“) bis nach Großbritannien („Bridgerton“, „Downton Abbey“).

