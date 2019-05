Wer will ein T-Shirt von Lena Gercke?

Lena Gercke war die Gewinnerin der ersten Staffel von Germanys next Topmodel. Das war 2006. Danach macht die Blondine als Moderatorin und Model Karriere und will nun auch unter die Designer gehen. Am Rande der Filmfestspiele von Cannes lud die 31-Jährige zu einem Wellness- und Beauty-Lunch an die Côte d'Azur, um ihre neue Sommerkollektion mit About You - und ihre Pläne - zu präsentieren. Ja, tatsächlich werde ich dieses Jahr zum ersten Mal als Designerin bei der Fashion Week auftreten. Wir stecken bereits mitten in den Vorbereitungen“, verriet sie im Stern-Interview.

Zu den Herzstücken ihrer neuen Sommer-Kollektion zählt etwa ein Oversized Batikshirt. Auch das Slip-Dress in knalligen Farben oder Jeanstyles gehören zu ihren Lieblingen für die kommende Saison, so Gercke. Alle Kleider ihres Labels „LeGer“ by Lena Gercke seien für Frauen gemacht, „die genau wie ich tagsüber gerne casual gekleidet sind, abends jedoch sexy, elegant und stilsicher auftreten möchten.“